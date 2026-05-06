旅を“運ぶ”のではなく、旅を“纏う”。エトロとグローブ・トロッターが描く、ノマディックなラグジュアリー
旅とは、単なる移動ではなく、その人の感性や記憶、価値観までも映し出す行為なのかもしれません。ETROは、英国の老舗ラゲッジブランド Globe-Trotter との新たなコラボレーションを発表しました。
Courtesy of ETRO JAPAN
本コレクションは、「旅」を本質的かつ没入的な体験として捉える両ブランドの価値観から生まれたものです。エトロが創業以来大切にしてきたノマディックな精神と、多文化への探究心。そして、グローブ・トロッターが1897年から受け継いできた英国クラフツマンシップ。そのふたつが交差することで、単なるラゲッジを超えた“旅のためのオブジェ”とも言えるコレクションが誕生しました。
旅の記憶を刻むラゲッジ
今回のコラボレーションで中心となるのは、エトロを象徴するファブリック「アルニカ」です。ブランドのアイコニックなペイズリー柄を織り込んだジャカード生地が、グローブ・トロッター特有のヴァルカナイズド・ファイバーボード製スーツケースを包み込みます。クラシカルなトラベルケースに、エトロならではのテキスタイル表現が重なることで、視覚だけでなく触覚的な豊かさも備えた存在へと昇華されています。
Courtesy of ETRO JAPAN
外装にはレザーやメタルパーツを組み合わせ、トーン・オン・トーンあるいはコントラストを効かせた仕様に。内装には、エトロらしいマルチカラーストライプのライニングが施され、外と内の両面からブランドの世界観を体感できる構成となっています。
“旅する人”のためのデザイン
本コレクションが描くのは、単に移動する人ではありません。体験を蒐集し、旅そのものをライフスタイルとして捉え、持ち物を自己表現の延長として扱う現代的な人物像です。それぞれのスーツケースは、単なる収納道具ではなく、訪れた土地の記憶や時間を蓄積していく“アーカイブ”としてデザインされています。使い込むほどに風合いが深まり、旅の痕跡そのものが個性となっていく──そこには、効率性だけでは語れないラグジュアリーの思想が宿っています。
また、ショルダーストラップ付きのマイクロケースもラインナップされ、旅先だけでなく都市の日常にも溶け込むデザインへと拡張されています。
Courtesy of ETRO JAPAN
ペイズリーを再解釈する、タビー・ブースとの協業
コレクションには、英国のキュレーター／イラストレーター／画家として活動する Tabby Booth とのコラボレーションによるスペシャルエディションも登場します。彼女が再解釈したペイズリーには、神話上の生き物や民俗的モチーフ、植物のイメージが織り込まれ、スーツケースは単なるトラベルギアではなく、幻想的な物語性を帯びたキャンバスへと変化しています。
“移動”を実用品としてではなく、想像力の延長として捉える視点は、エトロが長年描いてきたボヘミアンでコスモポリタンな精神とも深く共鳴しています。
Courtesy of ETRO JAPAN
クラフツマンシップと現代性の交差
グローブ・トロッターのラゲッジは、現在も英国ハートフォードシャーで、ヴィクトリア時代から受け継がれる製法によって製作されています。そこへエトロのテキスタイルが重なることで、本コレクションは単なるブランド同士のコラボレーションではなく、“クラフトの継承”そのものを可視化するプロジェクトとしても機能しています。
ヴィンテージラゲッジを思わせる佇まいと、現代的な機能性。旅への憧憬と、都市生活への適応。
その両方を内包する本コレクションは、“移動する時代のラグジュアリー”を象徴する存在と言えるかもしれません。
【INFORMATION】
ETRO × Globe-Trotter Collection
予約開始：2026年5月4日（月・祝）17:00 JST
発売時期：2026年5月中旬予定
販売店舗：エトロ銀座本店ほか限定店舗、ETRO.com
価格（税込）
クロスボディ マイクロ ボディケース（18.5 × 12 × 7.5 cm）：\490,600
アルニカ ゴールド M（35.3 × 60 × 20 cm）：\600,600
アルニカ ブラック M（35.3 × 60 × 20 cm）：\738,100
タビー・ブース スペシャルエディション M（35.5 × 60 × 20 cm）：\819,500
アルニカ ゴールド L（52 × 76 × 26 cm）：\848,100
アルニカ ブラック L（52 × 76 × 26 cm）：\984,500
Courtesy of ETRO JAPAN
本コレクションは、「旅」を本質的かつ没入的な体験として捉える両ブランドの価値観から生まれたものです。エトロが創業以来大切にしてきたノマディックな精神と、多文化への探究心。そして、グローブ・トロッターが1897年から受け継いできた英国クラフツマンシップ。そのふたつが交差することで、単なるラゲッジを超えた“旅のためのオブジェ”とも言えるコレクションが誕生しました。
今回のコラボレーションで中心となるのは、エトロを象徴するファブリック「アルニカ」です。ブランドのアイコニックなペイズリー柄を織り込んだジャカード生地が、グローブ・トロッター特有のヴァルカナイズド・ファイバーボード製スーツケースを包み込みます。クラシカルなトラベルケースに、エトロならではのテキスタイル表現が重なることで、視覚だけでなく触覚的な豊かさも備えた存在へと昇華されています。
Courtesy of ETRO JAPAN
外装にはレザーやメタルパーツを組み合わせ、トーン・オン・トーンあるいはコントラストを効かせた仕様に。内装には、エトロらしいマルチカラーストライプのライニングが施され、外と内の両面からブランドの世界観を体感できる構成となっています。
“旅する人”のためのデザイン
本コレクションが描くのは、単に移動する人ではありません。体験を蒐集し、旅そのものをライフスタイルとして捉え、持ち物を自己表現の延長として扱う現代的な人物像です。それぞれのスーツケースは、単なる収納道具ではなく、訪れた土地の記憶や時間を蓄積していく“アーカイブ”としてデザインされています。使い込むほどに風合いが深まり、旅の痕跡そのものが個性となっていく──そこには、効率性だけでは語れないラグジュアリーの思想が宿っています。
また、ショルダーストラップ付きのマイクロケースもラインナップされ、旅先だけでなく都市の日常にも溶け込むデザインへと拡張されています。
Courtesy of ETRO JAPAN
ペイズリーを再解釈する、タビー・ブースとの協業
コレクションには、英国のキュレーター／イラストレーター／画家として活動する Tabby Booth とのコラボレーションによるスペシャルエディションも登場します。彼女が再解釈したペイズリーには、神話上の生き物や民俗的モチーフ、植物のイメージが織り込まれ、スーツケースは単なるトラベルギアではなく、幻想的な物語性を帯びたキャンバスへと変化しています。
“移動”を実用品としてではなく、想像力の延長として捉える視点は、エトロが長年描いてきたボヘミアンでコスモポリタンな精神とも深く共鳴しています。
Courtesy of ETRO JAPAN
クラフツマンシップと現代性の交差
グローブ・トロッターのラゲッジは、現在も英国ハートフォードシャーで、ヴィクトリア時代から受け継がれる製法によって製作されています。そこへエトロのテキスタイルが重なることで、本コレクションは単なるブランド同士のコラボレーションではなく、“クラフトの継承”そのものを可視化するプロジェクトとしても機能しています。
ヴィンテージラゲッジを思わせる佇まいと、現代的な機能性。旅への憧憬と、都市生活への適応。
その両方を内包する本コレクションは、“移動する時代のラグジュアリー”を象徴する存在と言えるかもしれません。
【INFORMATION】
ETRO × Globe-Trotter Collection
予約開始：2026年5月4日（月・祝）17:00 JST
発売時期：2026年5月中旬予定
販売店舗：エトロ銀座本店ほか限定店舗、ETRO.com
価格（税込）
クロスボディ マイクロ ボディケース（18.5 × 12 × 7.5 cm）：\490,600
アルニカ ゴールド M（35.3 × 60 × 20 cm）：\600,600
アルニカ ブラック M（35.3 × 60 × 20 cm）：\738,100
タビー・ブース スペシャルエディション M（35.5 × 60 × 20 cm）：\819,500
アルニカ ゴールド L（52 × 76 × 26 cm）：\848,100
アルニカ ブラック L（52 × 76 × 26 cm）：\984,500