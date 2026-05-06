◆米大リーグ カブス３×―２レッズ（５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が５日（日本時間６日）、本拠地・レッズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、３度の得点機でいずれも凡退した。試合はカブスがサヨナラ勝ちし、７連勝を飾った。

レッズ先発は左腕アボット。２回先頭の第１打席は右飛。０―１の４回１死一、二塁では三ゴロに倒れた

６回２死の第３打席は四球。０―２の７回にはブレグマンの適時打で１点を返し、なお２死一、二塁で鈴木に打席が回ったが、遊ゴロだった。２―２の９回は１死一、二塁のサヨナラ機で打席に入ったが、カウント３―１から高めの直球を打ってしまい、二飛に終わった。４打数無安打１四球で打率は３割６厘に下がった。

チームはタイブレークの延長１０回、先頭のブッシュが二塁上へのゴロを放ち、レッズ遊撃デラクルスがほぼ正面の当たりを捕球できず。二塁走者が生還し、連夜のサヨナラ勝ちとなった。

鈴木は前日４日の同カードで、超特大の６号３ランを放ち６連勝の原動力となったが、連日のアーチは生まれず３試合ぶりの無安打に終わった。