今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第28回（2026年5月6日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

日本髪に戻った多江

看護学校編、せっかく個性的な5人の生徒がいるのだから、そろそろひとりずつのエピソードが見たい。津軽出身、最年少の工藤トメ（原嶋凛）に関してはリンゴや東京見物をワンエピソードと数えていいかもしれない。

第28回はそのトメが街で見かけた玉田多江（生田絵梨花）のターン。

第27回のおわり、休日を楽しんだりん（見上愛）たちが宿舎に戻ると、多江の髪形がもとの日本髪に戻っていた。トメが街で見かけたのは錯覚ではなかったのだ。

28回は多江の回想からはじまる。

「診察室」と書かれた表札が映る。なかではお医者さんが何かを書いている。そこは多江の実家の診療所であった。

カルテを書いている医者は多江の父・玉田仙太郎（吉岡睦雄）。

どうやら多江が洋髪から日本髪に戻したのは、実家に洋髪では行きたくない理由があるようだ。

多江には縁談が来ていた。でもそれは多江にとっては、うれしいものではなさそう。

代々、医者をやっている実家を自慢にしていた多江だが、実際の家は、手放しで彼女にとっていい家ではないように見える。

父は、多江が看護を学ぶのは、花嫁修業の一環としか考えていない。

この回は「父」、そして「家族」がキーポイント。

休み明け。多江はまた洋髪に戻っている。休み、実家に帰るごとに日本髪にしていたら大変そう。

この日は本格的な看護実習をしている。今日はそれぞれが患者と看護婦役に分かれ、看護の仕方を学ぶ。直美（上坂樹里）が手を組んでむしろの上に仰向けに寝ている。看護婦役は手拭いでマスク。

りんは看護婦側で、患者を看護しながら、父・信右衛門（北村一輝）のことを思い出し、作業の手をとめてしまう。

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