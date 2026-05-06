板野友美（34）が6日、所属ホリプロからの独立を発表した。板野はこの日、インスタグラムを更新し、2007年（平19）5月から19年、所属した事務所を離れることを伝え、その後、自身のXでも報告した。

以下、Xでの報告全文

ご報告です。

この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。

15歳から19年間、本当にお世話になりました。

思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。

ホリプロの皆さんは、本当に優しく温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります。

人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、

私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。

その気持ちは、この先もずっと変わりません。

昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました。

その中で、「もう一歩、自分で進んでみたい」と思うようになり、この決断に至りました。

正直、不安が全くないわけではありません。

でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです。

これまで出会っくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています。

そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります。

今後とも、マイペースな私ですが温かく見守っていただけましたら幸いです

板野友美