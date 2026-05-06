NiziUミイヒ、父に抱っこされた幼少期ショット公開「面影ある」「ちびみいひ可愛すぎ」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/05/06】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期のショットを公開した。
【写真】NiziUメンバー「すでに完成してる」父に抱かれた幼少期ショット
ミイヒは「ちびみいひ」とつづり、こどもの日にちなんだ幼少期のショットを多数投稿。白とピンクのノースリーブのトップスを着て、父に抱っこされた姿を公開した。また、頬を指で突いている姿や舌を出しピースをしている、可愛らしい姿も披露している。
この投稿にファンからは「面影ある」「まつ毛クリンクリン」「すでに完成してる」「ちびみいひからお顔可愛すぎ」「パパと仲良しなの伝わる」「親戚だったら溺愛しちゃう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「すでに完成してる」父に抱かれた幼少期ショット
◆ミイヒ、父に抱っこされたショット
ミイヒは「ちびみいひ」とつづり、こどもの日にちなんだ幼少期のショットを多数投稿。白とピンクのノースリーブのトップスを着て、父に抱っこされた姿を公開した。また、頬を指で突いている姿や舌を出しピースをしている、可愛らしい姿も披露している。
◆ミイヒの投稿が話題
この投稿にファンからは「面影ある」「まつ毛クリンクリン」「すでに完成してる」「ちびみいひからお顔可愛すぎ」「パパと仲良しなの伝わる」「親戚だったら溺愛しちゃう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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