1児の母・宮崎宣子「母が焼いてくれました」息子への大量あんぱん公開「売り物みたい」「孫への愛感じる」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月5日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。母が作ったパンの写真を投稿した。
【写真】46歳フリーアナ「画面から良い匂いしてきそう」母手作りのあんぱんズラリ
宮崎は「あんぱん好きの息子のために母が焼いてくれました」とつづり、写真を投稿。パン教室を営む母が作ったこんがりと焼けたあんぱんがズラリと並んだ様子が収められている。
この投稿には「大量のあんぱんに孫への愛感じる」「豪華で綺麗」「1つ食べてみたい」「画面から良い匂いしてきそう」などといった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳フリーアナ「画面から良い匂いしてきそう」母手作りのあんぱんズラリ
◆宮崎宣子、母が焼いたあんぱん披露
宮崎は「あんぱん好きの息子のために母が焼いてくれました」とつづり、写真を投稿。パン教室を営む母が作ったこんがりと焼けたあんぱんがズラリと並んだ様子が収められている。
◆宮崎宣子の投稿が話題
この投稿には「大量のあんぱんに孫への愛感じる」「豪華で綺麗」「1つ食べてみたい」「画面から良い匂いしてきそう」などといった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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