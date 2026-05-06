広東全美花卉科技が栽培するコチョウラン。（広州＝新華社配信）

【新華社広州5月6日】ロシアのモスクワやサンクトペテルブルクの大型スーパーの花売り場では、コチョウランがしばしば主役になっている。

ロシアの冬は長く寒いため、2〜3カ月咲き続ける鉢植えのコチョウランは、多くの家庭にとって「冬の憂鬱（ゆううつ）」を和らげる小さいけれど確かな楽しみで、長い冬に彩りを添える「小さくあでやかな1鉢」の多くは、中国広東省から届けられている。

4月のある朝、同省韶関（しょうかん）市翁源（おうげん）県でランの苗生産などを手がける広東全美花卉科技の組織培養施設では、作業員が若緑色のコチョウランの組織培養苗（メリクロン苗）を手際よく丁寧に梱包し、箱詰めしていた。計8万8千株に上るこれらの苗は、間もなくロシアへ出荷されるという。

広東全美花卉科技が栽培するコチョウラン。（広州＝新華社配信）

同社の責任者、陳慶斌（ちん・けいひん）さんは「当社が独自にロシアに輸出するのは今回が初めて」と話す。

長年、同県のラン輸出は代理業者への依存度が高く、独自の輸出資格や販路が不足していた。この課題に対応するため、韶関市商務局は税関や林業部門などと連携して資格認証手続きを調整し、対外貿易総合サービス企業を指導し、ラン生産企業がワンストップで手続きを行えるようにした。

広東全美花卉科技が生産したコチョウラン組織培養苗（メリクロン苗）。（広州＝新華社配信）

「中国ランの里」と呼ばれる同県では、ランの栽培面積が3万5700ムー（2380ヘクタール）に達し、国産ランの供給量は全国の6割以上を占める。2025年の生産額は40億元（1元＝約23円）を超えた。

韶関市商務局の関係者は、引き続き市内の優良農産物資源の掘り起こしを進め、より多くの優良品を海外市場に送り出していく考えを示した。（記者/胡林果）