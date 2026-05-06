高級志向のフレイザー車

カイザーが大衆車ブランドだったのに対し、フレイザーは高級ブランドであり、価格もそれにふさわしいものだった。最上位モデルのフレイザー・マンハッタンは2712ドル（現在の価値で約4万ドル＝約625万円）だが、当時の新型キャデラック・シリーズ62の価格は2523ドルだった。この1947年の宣伝写真に見られるように、1947年モデルの車内は広々としている。上質なカーペットとシートの張り地にご注目いただきたい。

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高級志向のフレイザー車

フラットヘッド6気筒エンジン

カイザーとフレイザーの両モデルは、コンチネンタル・モーターズが設計した226立方インチ（3.7L）のフラットヘッド6気筒エンジンを搭載。標準仕様では100ps、オプションの2バレルキャブレターを装着すれば112psを発生する。トランスミッションはコラムシフト付きの標準3速マニュアルで、オプションとしてオーバードライブ付きのものもあった。



フラットヘッド6気筒エンジン

ウィロー・ラン

デトロイトの大手メーカーたちは、カイザー・フレイザーがすぐに跡形もなく消え去ると予測していたが、驚くべきことに、同社が生産工場のリース契約を締結してからわずか9か月後には、新型車が組立ラインから次々と出荷されていた。皮肉なことに、その工場はビッグスリーの一員によって建設されたものだった。ミシガン州ウィロー・ラン（Willow Run）にある巨大な施設である。

ここは第二次世界大戦中の1942年に、主にB-24リベレーター重爆撃機を生産するためにフォード・モーター・カンパニーによって建設された。工場の規模はまさに圧倒的で、設計の際、地球の曲率まで考慮しなければならなかった。この場所を借りたフレイザーとカイザーが壮大な構想を抱いていたことは明らかだろう。



ウィロー・ラン

順調な生産拡大

自動車の生産は1946年の夏に始まった。最初は緩やかにスタートしたが、徐々にペースを上げていった。1947年9月25日には、10万台目の車両が出荷された。それから6か月も経たないうちに20万台を達成。カイザー・フレイザーは、ライバルの大手メーカーのいくつかを生産台数で上回ることになった。しかし、その裏では深刻な資金不足に悩まされていた。



順調な生産拡大

上昇し続ける生産コスト

当初は、たまりにたまった需要のおかげで生産した車両はすべて売れたため、大きな障害はなかった。だが、時が経つにつれ、資金面での問題は徐々に肥大化していった。希少な素材や部品の調達にも莫大な費用がかかった。コストが数セント単位で計算される自動車業界において、カイザー・フレイザーが創業初期に購入した鋼材は、輸送費の割増料金を支払わなければならなかったため、1台あたり42ドルの追加コストがかかっていたと推定されている。生産を円滑に進めるため、一部の部品は莫大な費用をかけて空輸されることもあった。

生産量の維持が生命線であったため、同社はストライキを避けるために労働組合の要求を素直に受け入れるという不幸な習慣に陥った。その結果、カイザー・フレイザーの1台あたりの生産コストは、おそらく業界最高水準に達していたと思われる。



上昇し続ける生産コスト

深まる2人の対立

1949年の生産計画を巡り、頑固なヘンリー・カイザー氏がフレイザー氏と対立したことで、諸問題は沸点に達した。

フォードは1948年の夏、ビッグスリーの中で最初に戦後モデルを発表しており、フレイザー氏は競争の激化を受けて、全面刷新された1950年モデルが登場するまで生産を縮小すべきだと考えていた。しかし、カイザー氏は「カイザーは決して後退しない！」と宣言し、これを拒否した。カイザー氏は1949年モデルを20万台生産する体制を整えたが、これはフレイザー氏が推奨した量の約2倍にあたる。



深まる2人の対立

写真：1949年型カイザー・マンハッタン

派生モデルの展開

車両にはフロントエンドのスタイリング変更を中心としたマイナーチェンジが施されたほか、ショールームに活気を与えるため、新たな「ハロー」モデルも追加された。カイザー・トラベラーとヴァガボンドの4ドア・ハッチバックに加え、高価な4ドアのカイザー・バージニア・ハードトップ、そしてカイザーとフレイザーの4ドア・コンバーチブルなどだ。4ドアのボディスタイルは1種類しかなかったため、新モデルのベースはすべて共通だ。

写真：1949年型カイザー・ヴァガボンド



派生モデルの展開

立ちはだかる経営危機

結局、ジョー・フレイザー氏の予想は正しかった。フォードの新モデルは広範な販売網の助けもあり飛ぶように売れたが、1949年モデルのカイザー・フレイザーへの需要は急激に落ち込み、ウィロー・ラン周辺には売れ残った車両が山積みになった。1949年モデルの余剰ボディは1950年モデルの生産に流用され、同社は計画していた新型車の発売を1950年3月まで延期せざるを得なくなった。その新型車は、1951年モデルとして登場した。

多くの人が、1951年モデルの新型カイザーを市場で最も美しいセダンだと評価した（写真）。デビューした時は、頼りになる援軍が現れたかのように見えた。そしてしばらくの間、同社は危機を脱したかに思われた。



立ちはだかる経営危機

1951年モデルのフレイザー

一方、1951年モデルのフレイザーは、単に1950年モデルのデザインを小変更したに過ぎず、余剰ボディを消化するために作られたものだった。ジョー・フレイザー氏はとうとう我慢の限界に達し、会社を去ってしまった。1951年モデルのフレイザーが売り切れるやいなや、同ブランドは閉鎖され、売上を大きく失うことになった。



1951年モデルのフレイザー

過ちの数々

他にも過ちはあった。最も重大だったのは、V8エンジンを導入できなかったことだ。ほとんどの自動車メーカーは、中価格帯においてV8が不可欠になりつつあることを認識していた。何しろ、フォードは早くも1932年に、労働者階級向けのフラットヘッドV8を生産していたのだ。スチュードベーカーとパッカードも独自のV8エンジンを開発。アメリカン・モーターズのナッシュ部門とハドソン部門はパッカードからエンジンを購入しつつ、自社でエンジン開発に取り組んでいた。

カイザーは独立系メーカーとして唯一、V8エンジンを導入できなかった。そのためやむを得ず、エンジンのパワーよりも経済性をアピールすることが多かった。



過ちの数々

ずんぐりしたヘンリーJ

そしてヘンリーJの大失敗もあった。1950年代、ほとんどの独立系メーカーが小型車市場に参入した。カイザーも同様だが、その製品は時代にまったくそぐわないものであった。顧問たちが満場一致で反対したにもかかわらず、カイザー氏はアメリカン・メタル・プロダクツ社が製作した小型プロトタイプをベースに、新型車を作ることに決めた。ヘンリーJと名付けられたこのモデルは、大型車のようなずんぐりした外観を持つ小型車で、カイザー・フレイザーにとって3つ目の自動車ブランドとなった。

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）



ずんぐりしたヘンリーJ