6日朝、福島県郡山市熱海町の磐越自動車道でマイクロバスの事故があり、高校生1人が死亡、26人がけがをしています。

現場から中継です。

郡山市熱海町の磐越自動車道近くです。現場には事故を起こしたとみられるマイクロバスが見えます。近くの人の話では、事故当時、爆発音のようなものすごい音がして、驚いて近くまで駆けつけたところ、複数の人が路上に倒れている様子だったといいます。

事故があったのは、郡山市熱海町高玉の磐越自動車道の上り線81.2キロポスト付近です。

6日午前7時45分ごろ、「バスがガードレールに衝突し、後続の車が追突した」と後続の車に乗っていた人から消防に通報がありました。

警察によりますと、新潟県胎内市の会社員、若山哲夫さん（68）が運転するマイクロバスがクッションドラムに衝突し、乗客が車外に投げ出されたということです。この事故でマイクロバスに乗っていた男子高校生1人が死亡し、26人がけがをしていて、けが人の中には重傷者が複数人いるとみられています。

この事故の影響で、磐越道の上下線、磐梯熱海インターチェンジと猪苗代磐梯高原インターチェンジの間で通行止めとなっています。現在も、通行止め解除の見通しは立っていません。

現場では、警察官がいまもマイクロバス周辺の道路の調査にあたっています。