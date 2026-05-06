51歳・吉瀬美智子、エルメスのスカーフ巻いた“お気に入り”コーデを披露「最近は首巻きがマイブーム さりげなく華やぐのが好き」
俳優の吉瀬美智子（51）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。スカーフを使ったコーディネートを披露した。
【写真】「色合わせが抜群です」「素敵ー！」エルメスのスカーフ巻いたコーデ披露の吉瀬美智子
吉瀬は「エルメスのスカーフ使いに憧れて 最近は首巻きがマイブーム」と明かし、デニムのジャケットにオレンジカラーのエルメスのスカーフをまとった着こなしを紹介。「さりげなく華やぐのが好き」と自身も気に入っている様子だった。
コメント欄には「素敵ー！」「色合わせが抜群です」「首元が華やかになりますね」「エルメススカーフの首巻きは爽やか美魔女の美智子さんこそが、超お似合いです!!」「可愛い」「センスおしゃれで素敵ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「色合わせが抜群です」「素敵ー！」エルメスのスカーフ巻いたコーデ披露の吉瀬美智子
吉瀬は「エルメスのスカーフ使いに憧れて 最近は首巻きがマイブーム」と明かし、デニムのジャケットにオレンジカラーのエルメスのスカーフをまとった着こなしを紹介。「さりげなく華やぐのが好き」と自身も気に入っている様子だった。
コメント欄には「素敵ー！」「色合わせが抜群です」「首元が華やかになりますね」「エルメススカーフの首巻きは爽やか美魔女の美智子さんこそが、超お似合いです!!」「可愛い」「センスおしゃれで素敵ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。