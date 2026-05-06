◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(5日、ロンドン)

卓球の世界選手権(団体戦)は5日、決勝トーナメント1回戦が行われ、ベスト16進出の全チームがそろいました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

男子日本代表(世界ランク4位)は4日に決勝トーナメント1回戦でベルギー(同23位)に勝利。松島輝空選手、張本智和選手、戸上隼輔選手の布陣で挑み、張本選手が、個人世界ランク106位のセドリック・ニュイティンク選手に敗れる波乱もありましたが、試合は3-1で勝利しました。2回戦は6日、カザフスタン(同25位)と対戦します。

その他、ステージ1で1勝2敗と苦戦した中国(同1位)は、オーストラリア(同15位)に3-0と危なげなく勝利。12連覇がかかる王者は、2回戦でルーマニア(同14位)と戦います。

▽1回戦結果

〈4日〉

香港 3-0 北朝鮮

クロアチア 3-2 イタリア

カザフスタン 3-1 スペイン

日本 3-1 ベルギー

フランス 3-0 アメリカ

イングランド 3-1 モルドバ

ルーマニア 3-2 ポーランド

デンマーク 3-2 カナダ

〈5日〉韓国 3-0 スロバキアポルトガル 3-0 エジプトスウェーデン 3-0 ハンガリーオーストリア 3-0 インドドイツ 3-0 スロベニアブラジル 3-1 シンガポール