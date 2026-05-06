◆米大リーグ エンゼルス―ホワイトソックス（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が５日（日本時間６日）、敵地エンゼルス戦でベンチスタートとなった。村上がスタメンから外れたのは４月７日のオリオールズ戦以来２度目。定位置の一塁ではＭ・バルガスが起用され、２番に入った。

地元局ＣＨＳＮのリポーターは試合中に村上の欠場について「ベナブル監督によれば、数日前に話し合われた予定通りの休養であり、『最近の彼の打撃の調子を見れば、常にラインアップに入れておきたいのは山々だが、長いシーズンを戦い抜く上で、起用法や負荷を管理しなければならない』と話していました。監督は、こうした休養は今後も時折見られるだろうとしています」と情報を伝えた。「７日がチームの移動日（オフ）であることを踏まえ、今夜休ませるのが合理的だと判断したようです。６日と合わせて２日連続の欠場にさせたくないという意図もあるのでしょう。なお、村上は必要に応じてベンチから出場できる準備は整えています」と代打起用の可能性もあるとした。実況アナウンサーは「慎重かつ責任を持って彼を管理していく必要があります。シーズンを通して不測の事態が起きないよう、前もって対応していますね」とリポートを受けてコメントした。

村上は４日の同カードで、再びメジャートップに並ぶ１４号２ランを含むメジャー移籍後最多タイの３安打をマークし、チームの連敗阻止に大きく貢献した。２８打点もアランダ（レイズ）と並び、リーグ２冠に立っていた。