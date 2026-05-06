篠田麻里子、娘のリクエストで“南国弾丸旅”お揃いワンピ2ショット披露「マンゴー大量で豪華すぎ」「素敵なゴールデンウィーク」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】女優の篠田麻里子が5月5日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との旅行ショットを公開した。
【写真】再婚の40歳元AKB「お揃いワンピで可愛すぎる」6歳娘とのGW弾丸旅行ショット
篠田は「大好きなマンゴーがたくさん食べたいというリクエストで南国弾丸旅」とつづり、旅中の写真を投稿。お揃いの白のワンピース姿でマンゴーやマンゴージュースを食べているショットを公開した。また「ゴールデンウィーク弾丸で満喫してきました」「マンゴーもたくさん食べ大満足の旅でした」とも記し、娘がプールを見ている姿なども披露している。
この投稿には「ゴールデンウィーク満喫してますね」「お揃いワンピで可愛すぎる」「マンゴー大量で豪華すぎる」「とっても楽しそうですね」「素敵なゴールデンウィークですね」などといった声が寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆篠田麻里子、娘との旅行
篠田は「大好きなマンゴーがたくさん食べたいというリクエストで南国弾丸旅」とつづり、旅中の写真を投稿。お揃いの白のワンピース姿でマンゴーやマンゴージュースを食べているショットを公開した。また「ゴールデンウィーク弾丸で満喫してきました」「マンゴーもたくさん食べ大満足の旅でした」とも記し、娘がプールを見ている姿なども披露している。
◆篠田麻里子の投稿が話題
この投稿には「ゴールデンウィーク満喫してますね」「お揃いワンピで可愛すぎる」「マンゴー大量で豪華すぎる」「とっても楽しそうですね」「素敵なゴールデンウィークですね」などといった声が寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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