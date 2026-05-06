三上悠亜「撮影終わりにサイゼ行った日」店内ショットが話題「ファミレス行くの意外」「女神が降臨」
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの三上悠亜が、5月6日までに自身のInstagramを更新。外食でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「オーラすごい」変装なしのファミレス降臨ショット
三上は「撮影終わりにサイゼ行った日。たらこソースシシリー風！！ミラノ風ドリアも食べたよ」とつづり、ファミリーレストランのサイゼリヤでの写真を複数枚投稿。メガネをかけ、お気に入りの料理の前でポーズを決める姿やメニューを持つ姿などを公開している。
この投稿にファンからは「サイゼリヤ私も好きです」「変装なしですごい」「ファミレス行くの意外」「ミラノ風ドリア美味しいですよね」「オーラすごい」「素敵な写真」「撮影お疲れ様でした」「サイゼに女神降臨です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「オーラすごい」変装なしのファミレス降臨ショット
◆三上悠亜、サイゼリヤでの外食ショット
三上は「撮影終わりにサイゼ行った日。たらこソースシシリー風！！ミラノ風ドリアも食べたよ」とつづり、ファミリーレストランのサイゼリヤでの写真を複数枚投稿。メガネをかけ、お気に入りの料理の前でポーズを決める姿やメニューを持つ姿などを公開している。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿にファンからは「サイゼリヤ私も好きです」「変装なしですごい」「ファミレス行くの意外」「ミラノ風ドリア美味しいですよね」「オーラすごい」「素敵な写真」「撮影お疲れ様でした」「サイゼに女神降臨です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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