アーティスト・こっちのけんと（29）が5日放送のTBSラジオ「となりのパパはどうしてる？」（火曜後7・00）にゲスト出演。子育てについて語った。

同番組は、ともに2児の父である「アルコ&ピース」酒井健太と俳優の小池徹平が、子育て談議をするポッドキャスト番組。初の地上波特番として放送されたこの日は、今年3月に第1子が誕生しパパとなった、けんとがゲストとして登場した。

小池から「子供に対して、夫婦間で決めてるルールとか決まり事はあったりします？」と聞かれると、けんとは「めっちゃしゃべるようにしてますね、とにかく」と打ち明けた。

その理由を「どっちがどうしんどいかを察してたらキリがない」と説明。「（妻が）“もう眠い眠い！”とか言いながら抱っこしてたら、じゃあ僕が抱っこして“先にアイスとか食って寝ときな”ってするために、常につぶやくというか」と明かした。

そして「お互いに意識してやってますね」というけんとに、酒井は「いいかもね、溜め込まないように」と共感。小池も「あえて信頼関係があるからこそ言い合って、“そうか、しんどいよね”って代われるのは、潔くていいかもね」と賛同した。

けんとは「お互い隙を見て“元気そうだな”と思ったら勝手に寝たりして。そういうのもできるから、とにかくしゃべるようにはしてますね」と秘訣（ひけつ）を語っていた。