5月を迎え、各ドラマの空気が肌になじんできたこの頃。局をまたいで俯瞰してみると、ゴールデンプライム帯のドラマだけでも主婦が主人公のドラマが多いことに気づく。そして、主婦という一言でまとめられる一方で、それぞれの主人公が置かれた状況はまったく異なっているのが面白い。

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『時すでにおスシ!?』

『時すでにおスシ!?』（TBS系）の主人公・待山みなと（永作博美）は、スーパーの正社員として働きながら、主婦として、母として、生きてきた女性。夫を交通事故で亡くして以降、一人息子・渚（中沢元紀）のために、日々を積み重ねてきた。

第1話を振り返ると、第2の人生を踏み出したみなとの迷いは、どうにも根深かったことを思い出す。鮨アカデミーで出会った、希望に満ちた同級生たちに、完全におじけづいていた。みなとは息子を第一に優先して生きてきたからこそ、自分を基点とした未来を見ることが難しくなってしまっていた。

みなとが第2の人生に対して抱える不安は、それだけ渚との生活が充実していたことの証明だ。みなとの空の巣症候群を見ていると、逆説的に、育児をすることは、必死に取り組むことが楽しく、尊いものなのだと感じる。その分、喪失感が大きいのではないだろうか。

みなとは寂しさを抱えている一方で、巣立った渚から向けられる優しさに、これまでの時間の手応えも感じているはず。そして、それが次の人生に向かうエンジンにもなっている。第2の人生も、渚からの親孝行も、母親業を必死にやってきたからこそのご褒美だ。

『時すでにおスシ!?』は、育児を終えた母親を通して、主婦のやりがいという明るい側面を描くドラマと言える。

『月夜行路 －答えは名作の中に－』

『時すでにおスシ!?』とは逆に、主婦業の手応えを感じられていなかったのは、『月夜行路 －答えは名作の中に－』（日本テレビ系／以下、『月夜行路』）の沢辻涼子（麻生久美子）だ。

過去にはバドミントンでオリンピックを目指していたが、現在は専業主婦として家事育児に専念している涼子。娘からも息子からもないがしろにされ、夫には不倫疑惑が浮上。涼子は、偶然出会ったバーのママ・野宮ルナ（波瑠）に促されて、大阪へと過去の恋人探しの旅に出る。

印象的なのは、第4話でカズト（作間龍斗）が残した「涼子ならきっと大丈夫」という言葉が、涼子の背中を押したことだ。家事育児をメインで担い、家を守っているにも関わらず、涼子は自分に"大丈夫ではなさ”を感じていたのだろうか。みなとと同じく、自分だけの希望や未来が見えない不安定さを抱えていたのかもしれない。

涼子は、家族からどんな扱いをされようと主婦も母親もやめないと、いて当たり前の存在と思われていたのだろう。居て当たり前だから、過小評価される。必死に家を守っているのに、そんな扱いを受けるのであれば、日常に不満を抱いても仕方がない。

涼子の姿からは、主婦や母親業が軽視されがちだという暗い面が見えてくる。『時すでにおスシ!?』とは逆に、主婦のつらい側面を描いていると言えるだろう。

『今夜、秘密のキッチンで』

『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）の坪倉あゆみ（木南晴夏）は、涼子以上に家庭の中で息苦しさを感じながら生きている女性だ。家事育児を担い、努力を重ねるも、夫・坪倉渉（中村俊介）から完璧ではないと否定され、義母・京子（筒井真理子）からも口を出される。

渉にいたっては、あゆみから想像と違う答えが返ってきたら怒り出すという、とんでもないモラハラっぷりだ。あゆみの友人・吉野舞（佐津川愛美）と不倫関係にあり、救いようがない。

そんな四面楚歌状態のあゆみだったが、Kei（高杉真宙）という味方ができたことで、少しずつ渉に反抗できるようになった。言われた料理を作らず、自分の意見を貫く。淡々と返答を重ねて隙を見せない。Keiとの時間、薬膳の知識が、あゆみにエネルギーを与えている。

『今夜、秘密のキッチンで』は、前2作よりも主婦という立場がさらに抑圧されている。極端な設定ではあるものの、主婦業を担ううちに、外とのつながりを閉じてしまう状況を描いていると言えるだろう。

本作は、内にこもっていたあゆみがKeiとの出会いをきっかけに、従順に生きるために殺していた自分を、取り戻していく物語なのだ。

『今夜、秘密のキッチンで』が象徴的だが、3作品とも、ヒロインたちは変わろうとしている。主婦として生きてきた自分の中にある常識に抗おうとしているのだ。

みなとは自分の夢を見ずに、涼子は自分の希望を叶えずに、あゆみは自分の意見を出さずに生きてきた。それが常識だった。3つの作品は、主婦として生きていた女性の自己革新の物語と言い換えることができる。

3作品のヒロインたちの年齢は、30代後半から50代。主婦として、母親としての人生が深く染み付いているのも無理はない年齢だ。そんな彼女たちが、小さな変革を起こす。その姿を見ていると、何歳からでも、どんな状況からでも、自分を変えられるのだと、希望が持てるのだ。

それは、ビジネスでの成功、スポーツでの大勝利と比べればちっぽけに見えるかもしれない。しかし、たしかな手触りで私たちに勇気を与えてくれる。

ほんの少しでも好きな自分へ。そう語りかけるためのモチーフとして、旧来の価値観で自分を押し込めがちな主婦という立場が生かされているのかもしれない。（文＝古澤椋子）