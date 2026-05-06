マンCが生え抜きMFフォーデンと契約延長へ…30年までの4年契約に合意、1年の延長OPも付帯と報道
マンチェスター・シティのイングランド代表MFフィル・フォーデンが契約延長に合意したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。
2000年5月28日生まれの25歳はマンチェスター・Cの下部組織で育ち、17歳だった17-18シーズンにトップチームデビュー。その後は主力に成長し、23-24シーズンにはプレミアリーグ35試合19得点と破格の数字を残すなど存在感を放った。これまでに、4連覇を含むプレミアリーグ優勝6回、UEFAチャンピオンズリーグ優勝1回、FA杯優勝2回、カラバオ杯優勝5回など多くのタイトル獲得に貢献してきた。
今季は公式戦46試合に出場し、10得点5アシストを記録。中盤戦までは先発出場を続けていたものの、その後はレギュラーの座を失い、プレミアリーグでのゴールは昨年12月までさかのぼらなければならない。特に26年に入ってからは苦労をしているが、クラブは生え抜きMFに大きな期待を寄せていることが分かる契約延長になる。
現行の契約は27年夏に満了する予定だったが、新たに30年までの4年契約に合意。さらに1年間の延長オプションも付帯しているようだ。
2000年5月28日生まれの25歳はマンチェスター・Cの下部組織で育ち、17歳だった17-18シーズンにトップチームデビュー。その後は主力に成長し、23-24シーズンにはプレミアリーグ35試合19得点と破格の数字を残すなど存在感を放った。これまでに、4連覇を含むプレミアリーグ優勝6回、UEFAチャンピオンズリーグ優勝1回、FA杯優勝2回、カラバオ杯優勝5回など多くのタイトル獲得に貢献してきた。
現行の契約は27年夏に満了する予定だったが、新たに30年までの4年契約に合意。さらに1年間の延長オプションも付帯しているようだ。