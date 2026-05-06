【セントピーターズバーグ（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは５日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真はレイズ戦に３番三塁で出場し、一回に２試合ぶりの本塁打となる先制の１０号ソロを放つなど、４打数２安打１打点だった。

チームは３―４で敗れた。

岡本がまた、アーチをかけた。出場３５試合目で２桁に乗せる先制ソロ本塁打だった。

一回二死走者なしで、マウンドには昨季１０勝を挙げた右腕ラスムセン。１ボール１ストライクから、外角の９６・３マイル（約１５５キロ）を捉えた。岡本らしい右方向への大きな当たりは、右中間席へ。一塁の手前で走るスピードを緩め、悠々とダイヤモンドを回った。

５月に入り、打撃絶好調だ。５試合のうち４戦で計５本塁打をマーク。ポプキンス打撃コーチが絶賛する洞察力と高い集中力で、アーチを量産している。

五回には守備でもみせた。一死一塁で、相手が左打者のため遊撃手の定位置あたりで守っていた岡本は、低いライナー性の当たりを好捕。体を回転させて一塁へ素早く送球し、飛び出していた一塁走者もアウトにした。

チームは敗れたが、好守で存在感を放った「ルーキー」。充実の１年目を過ごしている。