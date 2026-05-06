アーセナルがアトレティコに勝利

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝セカンドレグが現地時間4月5日に行われ、アーセナル（イングランド）がアトレティコ・マドリード（スペイン）に1-0で勝利した。

2戦合計スコア2-1でアーセナルが20年ぶりの決勝進出を決めた。

アトレティコのホームで行われたファーストレグは1-1で痛み分け。勝ったほうがファイナル進出というわかりやすい状況のなかで、アーセナルは前半44分、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールのシュートのこぼれ球をイングランド代表MFブカヨ・サカが抜け目なく押し込んで勝ち越しに成功。1点のリードを守って逃げ切った。

アーセナルは残り3試合となったプレミアリーグでも首位で優勝争い中。CLとの2冠が現実味を帯びてきた。英公共放送「BBC」は「歴史的快挙へ突き進む」とその快進撃について報じ、英紙「ガーディアン」は「アーセナルはアトレティコを完全に封じ込めた」「アーセナルは落ち着きと自信に満ちていた」とその戦いぶりを絶賛していた。

ミケル・アルテタ監督率いる“ガナーズ”は今季のCLでリーグフェーズから14試合無敗で、2005-06シーズン以来20年ぶりの決勝にたどり着いた。元フランス代表FWティエリ・アンリ氏らを擁した当時のチームはバルセロナに敗れてタイトルを逃した。2度目のファイナルで悲願の初優勝を掴み取ることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）