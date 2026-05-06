韓国の野球中継画面に捉えられたある女性観客の映像が世界的に大きな話題となったが、AI（人工知能）による架空映像であることが明らかになった。

4日、米国最大級のオンラインコミュニティー「レディット（Reddit）」に、「平凡な韓国人女性ではない（Not an average Korean woman）」というタイトルで5秒間の映像が投稿された。

映像には、白いオフショルダーのトップスにジーンズ姿の女性が試合を観戦する様子が収められている。この女性は試合に没頭しているようで、唇を噛んでため息をつくような姿を見せている。この映像はわずか1日で1200件の「アップボート」を獲得した。

該当の映像は韓国国内のコミュニティーにも共有され、再生回数が800万回を突破するなど大きな関心を集めた。

しかし、野球ファンは該当の映像がAIで作られたものだと指摘している。投手にキム・ソヒョン、打者にチョ・インソンと表示されていた点が手がかりとなった。チョ・インソンは斗山（トゥサン）で選手としてプレーしたことがないうえ、キム・ソヒョンがハンファに入団する前に引退しているためだ。キム・ソヒョンは2023年にハンファに入団しており、チョ・インソンは1998年にLGツインズに入団して2017年に引退した後、現在はコーチとして活動している。

また、プラカードに書かれた「最強は斗山」という文言は、「最強斗山」の誤りだという指摘も出た。具体的に「今年はもちろん、昨年も斗山とハンファの試合で、8回に4対3だったことはない」と指摘する人もいた。

他の人々は「誰が見ても自然な映像なのにAIだなんて驚きだ」、「本物だったら目撃談が出ていたはず」など、さまざまな反応を見せている。