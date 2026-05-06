タレントの渡辺満里奈（55）が5日、自身のインスタグラムを更新。小泉今日子（60）が2、3日に日本武道館で行った「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を訪れたことを報告した。

「5/3は石田ひかりちゃんと、小泉今日子さんの『KK60 小泉記念館 in 武道館』行ってきました！」とつづり、石田ひかりとの武道館でのショットを披露した。

「最高にかっこよくて、優しくて、温かい今日子先輩。ひかりちゃんとペンラ振って大声援を送りました」と渡辺。「バンドメンバーとの距離感とか観客との距離感がもう温かくて、泣けた。（親衛隊のコールも最高だった！）」と記した。

「常にファーストペンギンとして前に進むキョンキョンの背中はとても頼もしく、そんな誇りに思える先輩がいるってすごいことだなとしみじみ感動。私たちは、ずっと今日子さんの背中を追いかけて、そして、自分にできることをやっていきます！」とつづり、小泉とのスリーショットも公開した。

この投稿に、ファンからは「サイコーなライブでしたよね」「同年代として尊敬」「満里奈さんが憧れるパイセンのキョンキョン！かっこいいですよね」「先輩の活躍ってとっても嬉しいですよね」「キョンキョン 芸能界の皆さんにもめっちゃ愛されてる！」などのコメントが寄せられている。