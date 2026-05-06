寺島しのぶの母・富司純子、変わらぬ美貌を披露 “戦友”渡辺えりが2ショット公開「お芝居のワンシーンのように美しい」
俳優の渡辺えり（71）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の寺島しのぶ（53）、寺島の母で俳優の富司純子（80）との“貴重な”親子との2ショットを公開した。
【写真】「お芝居のワンシーンのように美しい」寺島しのぶ＆母・富司純子との2ショットを公開した渡辺えり
渡辺は「歌舞伎座夜の部を観劇。戦友のような寺島しのぶさん、そして昔から大好きな富司純子さんと休憩時間にお茶しました」と報告し、着物をまとい凛としたたたずまいの寺島、富司との2ショットを披露している。
コメント欄には「戦友である寺島しのぶさんや富司純子さんとのひとときも、まるでお芝居のワンシーンのように美しいですね」「いつも生き生きと楽しそう」というコメントが寄せられていた。
【写真】「お芝居のワンシーンのように美しい」寺島しのぶ＆母・富司純子との2ショットを公開した渡辺えり
渡辺は「歌舞伎座夜の部を観劇。戦友のような寺島しのぶさん、そして昔から大好きな富司純子さんと休憩時間にお茶しました」と報告し、着物をまとい凛としたたたずまいの寺島、富司との2ショットを披露している。
コメント欄には「戦友である寺島しのぶさんや富司純子さんとのひとときも、まるでお芝居のワンシーンのように美しいですね」「いつも生き生きと楽しそう」というコメントが寄せられていた。