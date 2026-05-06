2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性著名人部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/12/02）。

【写真】半開きで不倫相手の舌を受け入れる夏帆の“伝説の絡み”…14歳の時の清楚すぎる姿とのギャップも

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今クール最大の“論争ドラマ”『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、恋人との関係を優先するあまり自分を見失ってしまった女性を演じ、「共感しかない」と話題になっている夏帆（34）。



「じゃあ、あんたが作ってみろよ」公式Xより

夏帆は1991年6月30日生まれの東京都出身。11歳で原宿でスカウトされ、「ピチレモン」等でティーンモデルとして活動。

宮沢りえ、池脇千鶴、蒼井優らを生んだ「三井のリハウス」のリハウスガール11代目に選ばれたことをきっかけに広く知られるようになった。

13歳での俳優デビューから順調に仕事を増やし、16歳で主演した映画『天然コケッコー』（07年）では日本アカデミー賞をはじめ多数の新人賞を獲得。ここでティーンモデルから演技派女優への転身を果たしている。

半開きの口で激しいキスを受け入れ、顔を強く歪める強烈すぎるベッドシーン

清純派のイメージが強いが、モデル時代からプロポーションは抜群で、写真集では水着姿なども披露、そして夏帆のセクシーさが爆発したのが、20代後半に主演した『ピンクとグレー』（15年）、『Red』（20年）という2つの映画だった。

『ピンクとグレー』では、ホテルのベッドでかつての同級生役の中島裕翔と激しく求め合う。右足を上げた正常位の体勢で互いに腰を激しく打ちつけ、その間も夏帆の妖艶な甘い喘ぎ声が部屋中に響きわたる。

行為後、夏帆は黒い下着をはき、胸元を一瞬見せつつバスローブを羽織ったあとソファーに座って一服する。そこにリハウスガールの面影はなく、完全に「大人の女」の顔になっていた。

さらに『Red』では、夫との関係に不満を抱く主婦役を演じ、かつての恋人役の妻夫木聡と再会。ふたりはすぐに唇を重ね、妻夫木はまるで見透かしたかのように「君は、変わってないな」と笑う。やがて夏帆は妻夫木が働く酒造のリノベーションの助手を勤めることになり、関係が復活。

会社を出たふたりは車内で激しくキスを交わし、妻夫木の家で激しく求め合う。カメラが激しく揺れる中、半開きの口で激しいキスを受け入れ、顔を強く歪める様に「ベッドシーンで号泣したの初めて」「あれはゼッタイにシテいる表情。でないとあんな顔できない!」という声が女性を中心にSNS上に飛び交った。

台本には「塔子（夏帆の役名）のホクロに沿って辿っていく」的なト書きがあったというが、妻夫木は本番で夏帆の右足の親指を舐める扇情的な演技を披露。このシーンは予告編でも使われ、「夏帆ちゃんの足の指の味、絶対美味しい」という倒錯的な感想も寄せられた。

「執拗に25分くらい、一部始終を撮影しました。愛撫から始まって…」

『Red』の三島有紀子監督は前作『ビブリア古書堂の事件手帖』（18年）に出演した夏帆に、「主役として撮りたい。この作品なら新しい夏帆さんの一面を表現できるはず」と再びオファーを送り、このコンビが再結成された。

「スポーツ報知」（報知新聞社）のインタビューで三島監督は、夏帆の「目」の魅力をこう語った。

「夏帆さんは目が大きくて、美しい球体をしている。生気がなくなったら、何を見ているのか分からない神秘性を感じさせる。感情を持ち始めると、全てを見透かしているように力が宿る。夏帆さんの目の変化を捉えて、（役柄の）塔子の思いを表現していこうと思った」

そして驚くべきことにベッドシーンはふたりの熱演をしっかりとカメラに収めようとノーカットの長回し、一発撮りで撮影したという。

「執拗に25分くらい、一部始終を撮影しました。愛撫から始まって、彼女が満たされた、ほほ笑みをするまで、途中で止めたら、その変化を捉えられないので、カメラを回し続けました」

まさに夏帆と妻夫木の演技・表現力のなせる業だろう。

プライベートでは、24歳のときに俳優・新井浩文との熱愛がスクープされた。新井は「犯罪者演らせたら日本一、クズ男演らせたら日本一」と自任しており、やはり清純派とはかなり路線が異なる。だが2019年に新井が自宅マンションで派遣型マッサージ店の30代女性従業員に対する強制性交容疑で逮捕された時、前年末に夏帆とは破局していたことがわかり、夏帆の危機察知能力が発揮されたと話題になった。

新井と破局後は渡辺大知との熱愛報道が出るなど、恋多き女優と言っていいだろう。

筆者は夏帆が子役だった映画『小さき勇者たち〜ガメラ〜』（06年）と20代半ばになった『ピンクとグレー』の撮影現場で本人を取材したことがある。

『ガメラ』では病気がちで入院中の美少女役だったが、色白さと見事な演技力から来る「病気の少女」感があまりにリアルで、隣りにいたプロデューサーに「あの子、本当に病気じゃありませんよね？」と聞き、苦笑された記憶がある。

一方、『ピンクとグレー』ではすでに名女優の風格を漂わせ、“芸能界に染まった”役どころでもあったが、撮影の合間には共演の菅田将暉らと今ハマっているゲームや漫画の話題に花を咲かせており、天真爛漫さとのギャップに驚いた。

「自分には向いていない」とSNSでの発信をせず、キャリアの長さからどこか落ち着いた雰囲気さえあるが、夏帆はまだ34歳。ここからどう化けるのか、目が離せない。

（岩佐 陽一）