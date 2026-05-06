犬が抱っこを嫌がっているときに見せるサイン5つ

「犬は飼い主さんの抱っこが大好き！」かと思いきや、実は抱っこが苦手な犬は少なくありません。抱っこの拘束感や不安定さが苦手だったり、身体に痛みがあったり、抱っこに嫌なイメージを持っていたりと、その理由はさまざまです。

犬は言葉を話せない代わりに、仕草や行動で「抱っこは嫌だ」というサインを見せています。飼い主さんはそれらのサインを見逃さず、無理強いしないことが大切です。ここでは、犬が抱っこを嫌がっているときに見せるサインを5つご紹介します。

1.自分の鼻を舐めたり、あくびをしたりする

犬は緊張や不安を感じると、「カーミングシグナル」を見せることがあります。カーミングシグナルとは、自分や相手の気持ちを落ち着かせるための仕草や行動のこと。自分の鼻を舐めたり、あくびをしたりするのもそのひとつです。

そのため、抱っこをしようとしたときや抱っこ中に、犬が頻繁に鼻を舐めたり、あくびをしたりするのは、抱っこを「嫌だな」「不安だな」と思っている可能性があります。抱っこへの不安な気持ちを、カーミングシグナルで落ち着かせようとしているのです。

2.顔をこわばらせて耳を寝かせる

犬が顔をこわばらせて耳を後ろに寝かせるのは、不安や恐怖の表れです。このとき、目を大きく見開いたり、視線をそらしたりする仕草が見られることもあります。抱っこ中にこうした様子が見られるのは、抱っこに対して強い不安を感じ、嫌がっているサインと考えられます。

耳を後ろに寝かせていても表情が穏やかなら、それはうれしい気持ちを表しているため、犬の表情もよく観察することが大切です。

3.体を硬くする

抱っこが好きな犬は、抱っこをされると表情も体もリラックスした状態になりますが、抱っこが苦手な犬の場合は、緊張で体が硬くなります。抱っこをされている犬の体がフリーズしたように硬いのなら、抱っこを嫌がっていると考えたほうがいいでしょう。

緊張が限界を迎えると、突然暴れ出したり噛みついたりする恐れがあるため、無理に抱っこを続けるのは危険です。

4.腕の中でジタバタ暴れる

抱っこされた犬が腕の中でジタバタ暴れるのは、「自由になりたい」という気持ちの表れであり、抱っこを嫌がっていることが分かりやすいサインです。なりふり構わず暴れて自由になろうとしているため、落とさないように注意が必要です。

人が立って抱っこしている状態で犬が落下すると、骨折などの大ケガを負う危険性があります。犬が腕の中で暴れ出したら、体を密着させて低い姿勢になり、犬が落ち着くのを待ってから地面に下ろすようにしましょう。

5.震える

抱っこに強い不安や恐怖を感じている犬は、ブルブルと震えることがあります。抱っこの高さへの恐怖や、過去に抱っこで怖い思いや痛い思いをした経験が原因で震えてしまうケースが多いです。

抱っこをして犬が震えている場合は、「震えるほど怖がり、嫌がっている」と考えて、すぐに下ろしてあげましょう。そのまま無理に抱っこを続けると、抱っこへの恐怖心がさらに増すだけでなく、飼い主さんへの信頼を損なうことにもなりかねません。

犬を抱っこに慣れさせるには？

たまたま飼い主さんの抱っこの仕方が悪かったり、愛犬が抱っこされたくない気分だったりして、嫌がるサインを見せることもあります。そうではなく、抱っこするたびに愛犬が嫌がるサインを見せるのであれば、抱っこが苦手と判断できます。

愛犬が抱っこを嫌がるサインを見せた場合は、無理に抱っこを続けないことが大切です。しかし、抱っこは飼い主さんとのスキンシップになるだけでなく、危険回避や動物病院の受診の際など、どうしても必要になる場面があります。

そのため、愛犬が抱っこを苦手とする場合は、体に痛みがある場合を除き、少しずつ慣れさせる練習をしていきましょう。ここからは、犬を抱っこに慣れさせる方法をご紹介します。

1.膝の上に乗ることに慣れさせる

まずは抱っこの前段階として、膝の上に乗ることに慣らします。飼い主さんが床に座った状態で、おやつを使って犬を膝の上に誘導しましょう。自分から膝に乗ってくれたら、褒めておやつを与えます。

2.座ったまま持ち上げる

膝の上に乗ることに慣れたら、座った姿勢のまま、片手を犬の脇の下に入れて胸を支え、もう片方の手でお尻を支えて犬の体を持ち上げます。このときに褒めておやつを与えると、抱っこへの印象がよくなり効果的です。嫌がる前に下ろすようにしましょう。

3.立ち上がって抱っこする

座った状態で抱っこしても抵抗しなくなったら、最終ステップです。犬の胸とお尻を支え、できるだけ飼い主さんの体に犬の体を密着させて、ゆっくりと立ち上がります。落ち着いて抱っこされているときに、褒めておやつを与えましょう。

抱っこする時間は、少しずつ延ばしていきます。下ろすときは、まず飼い主さんが低い姿勢になってから、犬の後ろ足、前足の順に着地させましょう。

まとめ

犬が抱っこを嫌がっているとき、自分の鼻を舐めたり、ジタバタ暴れたりなど、さまざまなサインを見せます。飼い主さんは、愛犬のそれらのサインを見逃さず、無理に抱っこをしないことが大切です。

もし愛犬が抱っこのたびに嫌がるサインを見せるのなら、抱っこが苦手と判断し、少しずつ慣れさせていきましょう。まずは膝に乗ることに慣れさせることから始め、それに慣れたら座ったまま持ち上げて、最終ステップとして立ち上がって抱っこする練習をしていきましょう。

苦手なものを克服するのは時間がかかるものです。愛犬のペースに合わせて、焦らずに少しずつチャレンジしていきましょう。