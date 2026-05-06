４戦３発！日本の22歳“怪物FW”がドイツ２部クラブへ完全移籍か！「クラブ史上３番目に高額な移籍金となる」
ドイツ１部のボルシアMGから２部のカールスルーエへレンタルされているFW福田師王は、このまま完全移籍となる可能性が小さくないようだ。
ドイツメディア『HOME OF SPORTS』は５月４日、直近のダルムシュタット戦で今季４ゴール目となる決勝ゴールを決めた22歳について、こう報じた。
「フクダの86分のゴールにより、カールスルーエはダルムシュタットに２−１でホームでの勝利を収めた。このストライカーは今シーズン４ゴール目を決め、好調ぶりを改めて示した。わずか２か月前までは出場機会に恵まれず、４試合をベンチで過ごしたり、メンバー入りすらできなかったりしていたが、最近は調子を取り戻している。４ゴールのうち３点は直近４試合で挙げたものだ」
同メディアはゴールパフォーマンスにも注目。「フクダは、ボルシアMGとの契約が今シーズン末まで残っているにもかかわらず、カールスルーエのエンブレムを誇示した」と綴り、去就についてこう伝えている。
「ボルシアMGは昨夏、このアタッカーをカールスルーエに１シーズンのレンタル移籍をさせ、買い取りオプション契約を結んだ。このオプションは150万ユーロ前後と報じられており、カールスルーエは今後数週間以内に支払う用意があるようだ。（カールスルーエの）マネージングディレクターのマリオ・エギマンは『我々は彼との契約継続を十分に考えているが、最終的には彼自身が明確な意思表示をしなければならない』とバディシェ・ノイエステ・ナハリヒテン紙で語った」
記事は「フクダは、決して安価ではないものの、着実にキャリアをスタートさせたようだ。カールスルーエ史上３番目に高額な移籍金となる」と続けた。
神村学園時代は「怪物FW」と評され、Jリーグを経由せずにドイツへ渡った日本期待のストライカーは完全移籍をするのか。今夏の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福田師王が最新試合で決めた今季４点目！
ドイツメディア『HOME OF SPORTS』は５月４日、直近のダルムシュタット戦で今季４ゴール目となる決勝ゴールを決めた22歳について、こう報じた。
「フクダの86分のゴールにより、カールスルーエはダルムシュタットに２−１でホームでの勝利を収めた。このストライカーは今シーズン４ゴール目を決め、好調ぶりを改めて示した。わずか２か月前までは出場機会に恵まれず、４試合をベンチで過ごしたり、メンバー入りすらできなかったりしていたが、最近は調子を取り戻している。４ゴールのうち３点は直近４試合で挙げたものだ」
同メディアはゴールパフォーマンスにも注目。「フクダは、ボルシアMGとの契約が今シーズン末まで残っているにもかかわらず、カールスルーエのエンブレムを誇示した」と綴り、去就についてこう伝えている。
記事は「フクダは、決して安価ではないものの、着実にキャリアをスタートさせたようだ。カールスルーエ史上３番目に高額な移籍金となる」と続けた。
神村学園時代は「怪物FW」と評され、Jリーグを経由せずにドイツへ渡った日本期待のストライカーは完全移籍をするのか。今夏の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福田師王が最新試合で決めた今季４点目！