【卓球女子】16強そろう 日本はクロアチアに快勝で1回戦突破 次戦はルクセンブルク〈世界選手権団体戦〉
◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(5日、ロンドン)
卓球の世界選手権(団体戦)は5日、決勝トーナメント1回戦が行われ、女子日本代表がクロアチアに快勝。その他、ベスト16進出の全チームがそろいました。
今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。
日本(世界ランク2位)は、決勝トーナメント1回戦でクロアチア(同19位)に快勝。第1試合の橋本帆乃香選手、第2試合の張本美和選手、第3試合の面手凛選手がいずれも1ゲームも落とさず、ストレート勝利を飾りました。張本選手はステージ1から6戦6勝。橋本選手、面手選手は今大会初勝利となりました。
日本は次戦、6日にルクセンブルク(同27位)と対戦します。
その他、7連覇を狙う中国(同1位)は、ポーランド(同13位)に今大会初めて1試合落としますが、3−1で1回戦を突破しています。
▽1回戦結果
〈4日〉
スウェーデン 3-1 カザフスタン
香港 3-2 ウェールズ
中国 3-1 ポーランド
ウクライナ 3-1 イングランド
北朝鮮 3-0 オーストリア
韓国 3-0 カナダ
ドイツ 3-0 マレーシア
ルーマニア 3-0 オランダ
日本 3-0 クロアチア
イタリア 3-1 ポルトガル
台湾 3-2 プエルトリコ
シンガポール 3-1 セルビア
フランス 3-0 スイス
ルクセンブルク 3-2 ブラジル
エジプト 3-2 スロバキア
アメリカ 3-1 インド