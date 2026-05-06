◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(5日、ロンドン)

卓球の世界選手権(団体戦)は5日、決勝トーナメント1回戦が行われ、女子日本代表がクロアチアに快勝。その他、ベスト16進出の全チームがそろいました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

日本(世界ランク2位)は、決勝トーナメント1回戦でクロアチア(同19位)に快勝。第1試合の橋本帆乃香選手、第2試合の張本美和選手、第3試合の面手凛選手がいずれも1ゲームも落とさず、ストレート勝利を飾りました。張本選手はステージ1から6戦6勝。橋本選手、面手選手は今大会初勝利となりました。

日本は次戦、6日にルクセンブルク(同27位)と対戦します。

その他、7連覇を狙う中国(同1位)は、ポーランド(同13位)に今大会初めて1試合落としますが、3−1で1回戦を突破しています。

▽1回戦結果

〈4日〉

スウェーデン 3-1 カザフスタン

香港 3-2 ウェールズ

中国 3-1 ポーランド

ウクライナ 3-1 イングランド

北朝鮮 3-0 オーストリア

韓国 3-0 カナダ

ドイツ 3-0 マレーシア

ルーマニア 3-0 オランダ

〈5日〉日本 3-0 クロアチアイタリア 3-1 ポルトガル台湾 3-2 プエルトリコシンガポール 3-1 セルビアフランス 3-0 スイスルクセンブルク 3-2 ブラジルエジプト 3-2 スロバキアアメリカ 3-1 インド