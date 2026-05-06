アメリカがホルムズ海峡で始めた新たな作戦にイランが強く反発。周辺国にミサイルなどで攻撃を行っていて、地域の緊張が高まっています。

【写真で見る】被害を受けた韓国の船舶

「勇敢な行動だと思う」アメリカで高さ50ｍの橋から反戦を訴える人も

記者

「ワシントン市内の高い橋の上、人が立っています」

ホワイトハウスにほど近い橋の上に5月1日から居座る男性。トランプ政権に対し、イランとの戦闘をやめるよう訴え続けています。

近くを訪れた人

「勇敢な行動だと思う。きょうみたいな風の強い日にあそこにいるなんて信じられない」

近くを訪れた人

「金曜・土曜・日曜・月曜...72時間以上も？トイレはどうするんだろう」

アメリカ商船がホルムズ海峡通過 イランは否定

イランとアメリカの激しい駆け引きの場となっているホルムズ海峡。

トランプ大統領は、足止めされている船舶を安全に誘導するための新たな措置「プロジェクト・フリーダム」を表明しています。



アメリカ中央軍は4日、アメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表。トランプ氏はイランの小型船7隻を撃沈したとしています。



一方のイラン側は、アメリカの発表を否定しています。

イラン国営放送（4日）

「イラン海軍はアメリカの駆逐艦がホルムズ海峡に入るのを、迅速で断固とした警告により阻止したと発表した」

革命防衛隊に近い「ファルス通信」は、艦船はミサイル2発を受け引き返したとしています。

イランが韓国の貨物船攻撃か トランプ大統領「韓国も参加すべき」

トランプ氏は、イラン船舶の撃沈を発表した際、この国の名前を挙げました。

トランプ大統領

「イランは韓国をふくむ無関係の国々の船舶を攻撃した」

韓国では、速報で伝えられました。

韓国YTN

「ホルムズ海峡で停泊していた韓国船舶が攻撃を受けたとみられ、爆発と火災が起きました」

韓国の外務省によると、4日夜、ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業の貨物船で爆発と火災が発生。



運航する大手海運会社によると、機関室の左舷側から爆発とともに火が出たということです。乗組員24人に、けがはありませんでした。



韓国の聯合ニュースは5日、「ホルムズ海峡へのアメリカの軍事介入とイランの対応過程で、船舶が攻撃された可能性がある」などと伝えています。

トランプ大統領

「韓国もこの任務に参加すべき時かもしれない」



トランプ氏は、アメリカが始めた船舶の退避支援への関与を求めました。

イランが対抗措置 UAEなどへ攻撃 停戦破りか？トランプ大統領は…

イランは対抗措置に出ています。



イラン国営メディアが公開したUAE＝アラブ首長国連邦の石油輸出の拠点、東部フジャイラとされる映像では、石油施設で大規模火災が発生した様子がみられます。

イラン軍高官（イラン国営テレビ）

「アメリカ軍がホルムズ海峡を違法に通過しようとした“冒険主義”によって起きたものだ」

UAEの国防省は、イランから飛来した弾道ミサイル12発や、ドローン4機を撃ち落としたと発表。3人が負傷したとしています。



イランとの停戦が危ぶまれる中、ホワイトハウスで行われたイベントに出席したトランプ氏。

イランによるUAEなどへの攻撃について問われると、無言で立ち去りました。