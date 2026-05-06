岡副麻希、夫・蒲生尚弥選手＆娘とサーキット場での家族ショット「みんな良い笑顔」「娘ちゃんも将来有望」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】フリーアナウンサーの岡副麻希が5月4日、自身のInstagramを更新。家族でのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】33歳フリーアナ「娘ちゃんも楽しそう」レーサー夫＆2歳娘との家族ショット
岡副は「我が家のGW。娘のお誕生日からはじまり、スーパーGT富士スピードウェイ応援隊」とつづり、写真を複数枚投稿。こども用の車の乗り物を楽しそうに動かす娘の姿やサーキット場を訪れた際の家族ショットを公開した。岡副は「何度見ても目の前を通過する速度が速すぎて、はやっ！と言ってしまいます、、、速い！！！」などと嬉しそうにエピソードを明かし、屋外で撮影した夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手と娘の3ショットも披露している。
この投稿にファンからは「娘ちゃんも楽しそう」「良いGWですね」「素敵な家族写真」「娘ちゃんも将来有望ですね」「みんな良い笑顔」など反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月に蒲生選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳フリーアナ「娘ちゃんも楽しそう」レーサー夫＆2歳娘との家族ショット
◆岡副麻希、家族でサーキット場へ
岡副は「我が家のGW。娘のお誕生日からはじまり、スーパーGT富士スピードウェイ応援隊」とつづり、写真を複数枚投稿。こども用の車の乗り物を楽しそうに動かす娘の姿やサーキット場を訪れた際の家族ショットを公開した。岡副は「何度見ても目の前を通過する速度が速すぎて、はやっ！と言ってしまいます、、、速い！！！」などと嬉しそうにエピソードを明かし、屋外で撮影した夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手と娘の3ショットも披露している。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿にファンからは「娘ちゃんも楽しそう」「良いGWですね」「素敵な家族写真」「娘ちゃんも将来有望ですね」「みんな良い笑顔」など反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月に蒲生選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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