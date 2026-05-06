先の衆議院選挙で圧勝した自民党。新しく発足した第2次高市早苗内閣は第1次内閣の閣僚が全員再任されたが、片山さつき財務大臣や木原稔内閣官房長官など、2005年の衆議院選挙で初当選した"小泉チルドレン"と呼ばれた議員も顔を揃えた。

【写真を見る】現在80歳の井脇さん、貧困だった幼少期の頃、水泳で国体の選手になった思い出の写真など

そんな"小泉チルドレン"のなかでも、異彩を放っていたのがトレードマークのピンクのスーツ姿で「やる気！ 元気！ いわき！」と拳を振り上げていた井脇ノブ子さんだった。

東京・池袋で会った井脇さんは、この2月に80歳になった。議員時代とくらべて、ずいぶんと痩せていたが、聞けば、大病で倒れ一時は生死をさまよったという。【前後編の前編（取材・文／中野裕子）】

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井脇さんはコロナ禍前の2019年10月、東京タワーの下で演説をしていたところ、突然意識を失って倒れた。大学病院が近くにあったのが不幸中の幸いで、すぐに救急車で搬送されると、過労による急性胆のう炎と診断を受けた。

「大きな胆石が3つもできていてね。その胆石と胆のう、胆管を取る手術をしたんだけど、最大血圧が55まで下がったまま上がらず、7日間意識不明。『このまま助からないでしょう』と医者が言って、故郷・大分の田舎から親戚が呼ばれたほどだった。何とか意識が戻って命拾いしたよ」

倒れる前は元気いっぱいだった井脇さんだが、体重がみるみる落ち30キロ台に激減。最高で88キロあったというから半分以下。体力も落ちてしまった井脇さんを、政治家らが大勢見舞いに駆け付け励ました。見舞金で治療費や入院費を賄えたそうだから、まさに人徳。

「今の体重は50キロ。これくらいがちょうどいい。88キロあったときは、動くとハァハァ言ってたから。夜11時半に寝て、朝7時に起きる規則正しい生活をして、運動や食べるものに気をつけているよ。胆のうを取ったから、あぶらもの（脂肪分の多い食事）を避けて、毎日、肉より魚を煮たり焼いたりして。3食ちゃんと食べる。でも、量は減った。前は1人で7人前をモリモリ食べていたけど、今は1人前でも周りの人に分けてあげる。

運動は毎日5000歩ほど歩いて、バーベルを100回、腹筋や腕立て、スクワットとかを7回ずつやるサーキットトレーニングを忙しい合間にやっていますね」

現在も街を歩いていると、「『やる気！ 元気！ いわき！』をやって！」と声をかけられるので、快く応じているとか。ちなみに、このキャッチフレーズは、学校法人を設立するなど教育者として活動するなかで、自然と生まれたものだという。

井脇さんは現在、支援者で元秘書の女性のアパートに身を寄せて暮らす。

「政治家としての活動を優先し、（理事長として携わっていた）学校運営は人にあずけたわけだから、その結果、家がなくなったことはしょうがない。後悔はしてないよ。議員年金なんてない。貯金もない。でも、困らない。

私は拓殖大学大学院を出た後から長く続けた『少年の船』の活動や、全寮制の学校を作って5万人もの子どもの教育に携わってきて、教え子たちが全国から米や味噌、野菜を送ってくれるから（笑）」

支えられるばかりではない。住まいの提供を受ける同居人の日々の暮らしを支えているのは、今、井脇さんのほうなのだ。

「その人は私の4歳年上で、足が悪くなってしまったから、今は私がその人のお世話をして、恩返しをしてる。買い物行って、毎日ご飯作って。朝はご飯を炊いて、みそ汁、豆腐、納豆、鮭を焼いて……。

日曜日はゆっくりするから、掃除、洗濯、夜は大河ドラマ（笑）。前の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は途中で見るのをやめたけど、今の大河ドラマ『豊臣兄弟！』はおもしろいね！」

井脇さんのささやかな息抜きだ。

高市政権について何を思う

政界は2014年に引退。しかし、国会中継の視聴は欠かさない。

「『そうだそうだ！』『それはおかしい！』とかテレビ画面に向かって言いながら（笑）。今の政治は高市一強。高市さんは真面目な人で、痛い身体をおしてがんばってるけど、周りは何も言わなくなっている。それが心配だね。

高市さんの周りを自民党の役員が寄り添って支えていればいいけど、本心からでなく"選挙に大勝した人だからしょうがない"と面従腹背の人が多いでしょ。

"小泉チルドレン"の議員らもがんばっている。国会中継を見てときどき電話して、『さっきのあの発言は良かった』と伝えることもあるよ。すると、『あら〜先生、お元気ですか？』って（笑）。仲良くしている議員もいる。文部科学大臣（石破内閣）をやっていた阿部俊子議員とは、去年、中国に一緒に行ったよ」

政治や教育には今も関心が高く、活動を続けている。

「『有機栽培で作った野菜を何とか子どもたちに食べさせたい』というような陳情を受けて、関係者に伝えたり繋いだりしている。今日も朝から3人に会った。教育や政治についての本や新聞で勉強を続け、原稿もコツコツ書いている。これまで教育についての本を7冊出したけど、これから3冊出版しようと思ってね」

子どもたちの教育に情熱を傾けた井脇さん。現代の子どもたちに危機感を抱いているという。

「子どもが携帯ばっかり見ているのは問題だと思う。海外では子どものSNSを禁止している国もあるし、日本も規制を考えたほうがいい。子どもには"三恩十徳（さんおんじっとく＝父母の恩、師の恩、社会の恩と誠実、礼儀、忍耐、勇気、責任、慈愛、自立、協力、感謝、奉仕）"をしっかり教えないといけない。

私は今、講演が月5回。小学生の子をもつ親のための塾を春夏秋冬の年4回。それから青年塾。それと、25社の会社の顧問。この顧問の仕事は無料だけど。まだまだ人のために働くぞ！ という気持ちでいっぱい！」

政治家時代と変わらぬ迫力で教育改革を訴える井脇さん。もう一度、選挙に打って出よう、という気持ちもあるのだろうか。

「いや、もう80歳。そんな気はない」

井脇さんの情熱を受け継ぐ政治家が求められている。

続編では小学生に時代に人生を一変させた「殺人事件」での実兄の冤罪、経験した貧困生活、結婚を考えた過去などを明かしている。

（後編につづく）

取材／文 中野裕子（ジャーナリスト）