デトロイトと互角に渡り合えた名手

第二次世界大戦終結直後の数年間、米国では数多くの自動車新興企業が誕生した。ボビー・カー、プレイボーイ、ケラー、エアウェイ、カリフォルニアン、キング・ミジェット、デイビスなど、一部の人には聞き覚えもあるかもしれない。

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しかし、米国の大手自動車メーカーに挑むのに必要な規模と体力を備えていたのは、伝説的な実業家ヘンリー・J・カイザー氏と、グラハム・ペイジのCEOジョゼフ・ワシントン・フレイザー氏によって設立された『カイザー・フレイザー（K-F）』ただ1社だけだった。



カイザー・フレイザーの歴史を振り返る。

この2人は大小さまざまな問題を乗り越えつつ、世界最大級の工場で、デトロイトのトップメーカーと互角に戦えるクルマを生産することに成功した。しかし、カイザー・フレイザーは、米国のビッグスリーにどのようにして立ち向かうことができたのだろうか。本特集では、写真とともに同社の興味深い歴史を振り返りたい。

戦後の混乱と諸問題

第二次世界大戦が終わった1945年、米国のすべての自動車メーカーは似たような問題に直面した。政府は、クライスラーの工場で大量生産していたシャーマン戦車など、軍需物資の生産契約を突然打ち切ったのだ。また、一般消費者向けの自動車の生産に必要な、鋼板、クロム、タイヤ、その他各種部品の慢性的な不足もあった。

終戦の直前（1945年7月25日）に設立されたカイザー・フレイザーには、さらに別の課題があった。工場を取得し、労働者を雇用・訓練し、卸売・小売の流通システムを構築し、数百ものサプライヤーと契約を結び、マーケティング計画を策定しなければならなかったのだ。新型の自動車を一から設計・開発するという難題もあったことは、言うまでもないだろう。



戦後の混乱と諸問題

意欲にあふれた実業家

ヘンリー・J・カイザー氏は、道路やダムの建設で財を成した実業家だ。第二次世界大戦中、造船業に大量生産方式を導入したことで、さらなる富を築いた。カイザー造船所は、数千隻の貨物船「リバティ船」に加え、巡洋艦、補給艦、空母を米海軍向けに生産した。そのスピード感はすさまじく、ある造船所では、わずか7日間でリバティ船を1隻建造したほどだ。物事を迅速に成し遂げるこの能力こそが、デトロイトの大手メーカーに先んじて、自動車の生産を開始しようという意欲を彼に抱かせたのだ。



意欲にあふれた実業家

才能あふれるセールスマン

ジョゼフ・フレイザー氏は、裕福な家庭に生まれ、イェール大学を卒業した。自動車業界に魅了された彼は、最初の仕事として時給16セントの整備士助手となった。業界内でどんどん出世し、生まれながらのセールスマンとして自動車販売店の営業職に就き、その並外れた能力が上層部の注目を集めた。1919年にはゼネラルモーターズ（GM）に移り、ゼネラルモーターズ・アクセプタンス・コーポレーション（GMAC）の設立に携わった。これは収益性の高い自動車金融部門であり、現在もアライ・ファイナンシャルとして存続している。



才能あふれるセールスマン

ウィリスを立て直したフレイザー氏

ウォルター・P・クライスラー氏は、マクスウェル・チャルマーズの販売責任者としてフレイザー氏を抜擢した。同社がクライスラー・コーポレーションへと発展した際、フレイザー氏はその過程に携わっていた。その後、再び転身し、1939年には経営難に陥っていたウィリス・オーバーランドの社長に就任。限られた予算の中でウィリスの製品ラインを刷新し、新たな広告戦略を展開するとともに、販売店に対し販売努力の強化を促した。生産と販売は増加し、1940年には米陸軍の多目的車両（後のジープ）の契約を獲得。会社の将来を確固たるものにした。



ウィリスを立て直したフレイザー氏

2人の出会いと提携

戦後、フレイザー氏（写真右）は、1940年に乗用車の生産を停止していた小規模な独立系自動車メーカー、グラハム・ペイジの経営権を獲得した。戦後のグラハム車開発のために資金調達に奔走したが、出資者を見つけるのに難航。そこで、世界でも最も有名な実業家の1人であり、米国の戦時体制に多大な貢献をしたヘンリー・カイザー氏（左）と提携することを決めた。

カイザー氏の名声は非常に高く、彼の名前が入っていれば、銀行は事実上どんな事業でも喜んで融資してくれるほどだった。戦時中の造船業での活躍もあって、カイザー氏は誰もが知る存在であり、市民は新たに立ち上げられたカイザー・フレイザー社の新型車のニュースを熱心に待ち望むようになった。



2人の出会いと提携

絶好のタイミングでの設立

新会社は、米国社会が切実に求めていた自動車を生産するという使命を持って設立された。民間市場向けの自動車は1942年1月以来生産されておらず、現在よりもはるかに耐久性が低かったため、米国の車両在庫は枯渇しつつあったのだ。経営陣は、自動車を販売する絶好の機会を掴んだと確信していた。素材や部品の供給問題に関しては、カイザー氏が戦時中に構築した専門家たちのネットワークを活かすことになった。



絶好のタイミングでの設立

前輪駆動車の試作と量産化

カイザーは前輪駆動車を好んでおり、初期の報道写真には魅力的なプロトタイプが写っていた。しかし、前輪駆動車を生産するための設備を入手するのは困難を極め、結局、グラハム・ペイジ社がハワード・“ダッチ”・ダーリン氏（1897〜1982年）に発注した新型セダンの設計を採用することにした。この写真では、ヘンリー・カイザー氏が生産ラインから出た最初の量産モデルを検査している。



前輪駆動車の試作と量産化

興奮に包まれたローンチイベント

新型車は1946年1月、ニューヨーク市の名門ウォルドルフ・アストリア・ホテルで初めて一般公開された。その姿を一目見ようと、大勢の人々が詰めかけたが、待ちきれずにホテルのガラス扉を突き破ってしまった。並外れて興奮に満ちたイベントであった。ヘンリー・カイザー氏が登場すると、人々は拍手喝采を送り、声を枯らすほどの大きな歓声を上げた。



興奮に包まれたローンチイベント

モダンで洗練されたスタイル

カイザーおよびフレイザーの各車は、広告で謳われた通り、当時最もモダンなクルマだった。独自の「エンベロープ」ボディスタイルを特徴とし、他車よりも数年先を行くような外観をしていた。いずれも、中型の高級車市場を狙った大型の4ドア・セダンである。1947年モデルのカイザー・スペシャルの価格は2104ドルで、同クラスのナッシュ・アンバサダー（1809ドル）と競合した。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）



モダンで洗練されたスタイル