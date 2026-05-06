お笑いトリオ「コント赤信号」のリーダーで、司会者、俳優としても活躍中の渡辺正行さん（70）が5月7日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】古希とは思えない若々しさが印象的な渡辺正行さん

今年1月、古希の誕生日を迎えた渡辺さん。愛娘とは同じ誕生日で、家族で誕生会を開催し、プレゼント交換をしてお祝いしたそうです。



古希を迎えてもう一つ嬉しいことがあり、剣道七段の昇段試験を受け見事合格しました。昇格してからも稽古に励んでいて、最近は芸能人の剣道仲間たちとも集まっているといいます。



一方で、趣味のゴルフでは大きな失敗があり、ラジオの生放送の予定を勘違いしてゴルフ場から急遽中継になったことも。ゴルフでの失敗エピソードには、事欠かない渡辺さんです。



私生活では、結婚27年になる妻と愛犬2匹と暮らしており、今は愛犬が夫婦の架け橋になっているとも。愛娘は自立して家を出ていますが、成人を迎える時には生まれ年のワインを開けて成長を祝ったそうです。愛娘が学生時代には父娘2人で海外旅行へ出かけ、「思い出の時間になった」と明かしました。