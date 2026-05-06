夜間でも“無灯火走行”なクルマが誕生する「意外な理由」と「呆れた言い分」

夜間や薄暗い夕暮れ時の道路を走っていると、ヘッドライトを一切点灯させずに走行している「無灯火」のクルマに遭遇してヒヤリとした経験はないでしょうか。

とくにボディカラーが黒やグレーといった暗い色のクルマが風景に溶け込んでいると、直前まで存在に気づけず、重大な事故に繋がる恐れがあります。

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現在販売されている新型車には、暗くなると自動でライトが点くオートライト機能の搭載が義務付けられていますが、路上には手動で操作するクルマもまだ多く走っています。

では、完全に日が落ちて外が暗くなっているにもかかわらず、ヘッドライトを点けずに走り続けるドライバーは、一体どのような心理状態なのでしょうか。

もっとも多い理由の一つが、クルマの計器類の進化が生んだ「ライトが点いているという錯覚」と「気づきの遅れ」です。

かつてのクルマは、ヘッドライトのスイッチと連動してメーターパネルの照明が点く仕組みが主流でした。

そのため、暗くなってもメーターが見えなければ、自然とライトの点け忘れに気づくことができました。

しかし現代のクルマは、エンジンをかけると常時明るく光る「自発光式メーター」や、大型の液晶ディスプレイが広く普及しています。

これにより、車内は常に明るく保たれているため、「外は暗いけれどメーターははっきり見えるから、ライトも当然点いているはずだ」と無意識のうちに思い込んでしまうのです。

ネット上の反響を見てみると、「代車で自発光式メーターの車に乗った時、しばらく無灯火で走ってしまって青ざめた」「昔のクルマはメーターが見えなくなるから絶対に気づけたのに…」「今は便利になった分だけ点け忘れの落とし穴がある」といった、意図せず無灯火になってしまったドライバーのリアルな体験談や反省の声が寄せられています。

二つ目の理由は、都市部ならではの環境に起因する「自分は見えているから大丈夫」という誤った認識です。

市街地の幹線道路などは、街灯や店舗のネオンで非常に明るく照らされています。

そのため、ヘッドライトを点けなくても、ドライバー自身は前方の状況をある程度把握できてしまいます。

ここで陥りがちなのが、「自分から周囲がよく見えているのだから、周囲からも自分のクルマがハッキリ見えているだろう」という自己中心的な思い込みです。

これに対してSNSなどでは、「自分が見えるかどうかじゃなくて、周りから見えづらいから危険だということがなぜ理解できないのか」「夕暮れ時にスモールランプすら点けずに突っ走ってくるステルス車は本当に恐怖」と、周囲への配慮に欠ける運転に対する怒りや戸惑いの声が噴出しています。

さらに驚くべきことに、あえて意図的にライトを点けないドライバーも一部に存在します。

「ライトを点けるとバッテリーの寿命が縮む気がする」「ヘッドライトの電球がもったいないからギリギリまで点けたくない」といった、現代のクルマの性能を無視した過剰な節約意識を持っているケースです。

また、「対向車や歩行者に光を当てると眩しくて迷惑だろうから、できるだけ点けないでおこう」という、完全に方向性の間違った気遣いをしているという意見すら散見されます。

クルマのヘッドライトは、ドライバー自身が前方の視界を確保するためだけのものではありません。

自分のクルマがそこに存在していることを、周囲のクルマや歩行者、自転車に知らせるための「命を守るコミュニケーションツール」です。

手動でライトを操作するクルマを運転する際は、計器類の明るさや街の照明に騙されず、「少しでも暗くなってきたらロービームを点灯させる」という基本中の基本を、改めてドライバー全体で徹底する必要があるでしょう。