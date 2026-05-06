「ガナは俺たちのために闘っている」川島永嗣がチームメイトを集め…我那覇和樹を救うためＪリーグ全体が動いた日 ドクターからも500万円のカンパ

2007年末、ドーピング冤罪を訴え、私財をなげうって仲裁に踏み切った我那覇和樹は、長く孤独な闘いを強いられていた。クラブもＪリーグも動かない――。そんな閉塞感が漂うなか、最初に立ち上がったのは現場でともに汗を流してきた仲間たちだった。

【画像】『争うは本意ならねど』

「ガナさんのことで話があるから、少し残ってほしい」

川崎フロンターレのミーティング後、そう切り出したのは当時チームメイトだった川島永嗣。さらに藤田俊哉率いるＪリーグ選手協会も全面支援を決断し、やがて全Ｊリーガー、全チームドクター、サポーターを巻き込む前代未聞の支援の輪へと発展していく。『争うは本意ならねど』から一部を抜粋、編集してお届けする。

「我那覇は自分たちのためにも闘ってくれている」

我那覇は独りぼっちではなかった。2008年、まず動いたのが、Ｊリーグ選手協会（ＪＰＦＡ）だった。

天皇杯決勝から一夜明けた１月２日、世間ではまだ松も取れていないうちから、藤田俊哉会長（名古屋グランパス＝当時）は我那覇の仲裁費用を援助するための募金行動を行なうと発表する。

３日に行なわれた選手協会の記者発表では、壇上の一人、伊藤宏樹（川崎フロンターレ）が「我那覇は自分たちのためにも闘ってくれている。済まない気持ちでいっぱいだし、こんな事（募金）くらいしかできないけれど是非役立ててほしい」という内容のコメントを出した。

ＪＰＦＡは仲裁そのものには中立の立場を取って一切干渉をしないが、我那覇の起こした行動を全面的に支持して、募金という形での支援をすることになったのである。これには選手会長の藤田のリーダーシップが大きかった。

藤田は当初、新聞報道でしか事件のことを知ることができず、そんな彼のもとには好むと好まざるにかかわらず、いろいろな立場の人間が電話をしてきては勝手な情報を入れていった。

「その相手を信頼しないわけではないですが、これはきちんと自分がまず事実確認を自分のルートで行なう必要があるなと考えたわけです。それを知ってから動きださないといけない。何しろドーピング問題というのは、僕たち選手にとってはものすごく重要な問題ですからね。

僕がチームドクターに電話をして聞くということではなく、選手がどういう立場に置かれて、どうしてほしいのか、それをどうサポートするのかというのが真っ先に考えたことです」

2007年末、独自に事実関係を調べながら、選手会の意見をくみ上げていった。選手会としてのスタンスは無理な介入をするということではなく、まず選手の気持ちを考えることであった。

藤田は我那覇が私財をなげうって申し立てに行くのには容易ならざるものがあるのではないか、と思っていた。そんな折、川崎フロンターレの選手会の方から、声が上がってきた。川崎のフロントは動かなかったが、選手たちは皆、この誠実なチームメイトを助けたいと思っていた。

選手会副会長の川島永嗣、特に仲の良かった都倉賢などは、ＣＡＳへ行くという報道以降、自分から積極的に我那覇のところへ来ては「どうなってるの？ 大丈夫？」と状況を聞いてくれた。

川島はある日、ミーティングのあとで立ち上がって言った。

「みんなも気になっていると思うけど、ガナさんのことで話があるから、少し残ってほしい」

2011年8月19日ベルギーリーグのリールセで、相手サポーターから、祖国日本のフクシマを中傷されたことで涙を流して抗議した熱い男は、このときも音頭を取って苦境にいたチームメイトのために声を上げて仕切った。

「ガナさんの今の気持ちを聞いてみよう。ガナさん、どうぞ」

Ｊリーグ全チームドクターたちから届いた500万円ものカンパ

チームメイトの思いが身に染みた。ずっと孤独だった我那覇は嬉しかったが、この動きを選手対クラブ、選手対Ｊリーグという構図にしてしまってはいけないと考えていた。

チームメイトを無用に引き込まないようにしよう、そのことに注意しながら自分の思いを正直に語った。選手たちに伝えるためには言葉も必要であったが、皆、何より普段の我那覇を知っていた。

「ガナさんのために俺たちでできることをしよう」

即座に藤田は動いた。

「ドクターの方々にはもちろんお世話になっていますが、あくまでも僕たちの立場では我那覇なんだと。その我那覇を取り巻くフロンターレの選手会が上げてきたというのがきっかけですね。

もちろん裁定結果がシロであることを望んでいるし、それを信じていますが、ジャッジには僕らは立ち入れない。でもその（裁定に持っていける）状況を作ってあげることはできると思うんです」

藤田が提唱した募金活動には、すべてのチームの選手会が賛同を表明してくれた。Ｊリーガーそして一般サポーターを対象にした募金活動がこうして始まった。

以前は事件の内実が分からず、腫れ物に触るように我那覇に接していた選手や関係者も存在したが、ＪＰＦＡが公式に動いたことで、垣根は完全に取り払われた。

大宮アルディージャのドクター池田のもとには藤本主税、江角浩司らが「先生、どういうこと？」と聞きに来た。池田は穏便に、ことさらフラットに経緯を話した。それでも彼らは「分かりました。ガナは皆のために闘っているんだ」と募金への協力を惜しまなかった。

呼応するようにチームドクター連絡協議会も自分たちチームドクターの間で仲裁費用に対する寄付を募ると発表した。Ｊリーグ全チームドクターたちから最終的には、500万円ものカンパが集まった。単純計算をしても一人16万円以上の募金である。

「ガナ、頑張れ」という気運が、フロンターレ以外のチームのサポーターたちも包み込み、大きく広がっていった。そのうねりの源はホーム川崎、Ｊリーグの周囲だけにとどまらなかった。我那覇が愛してやまないところからも起こってきた。

文／木村元彦

争うは本意ならねど（集英社公式サイトhttps://books.shueisha.co.jp/cbs/c2082/c290-26384/にて26年5月6日まで無料公開中）

争うは本意ならねど ドーピング冤罪を晴らした我那覇和樹と彼を支えた人々の美らゴール

木村 元彦

2011/12/15

1650円（税込）

304ページ

ISBN： 978-4797672015

一通の手紙が、我那覇のもとに届いた・・・。 彼は、なぜ立ち上がったのか? 無実を証明した我那覇と、彼を支えた人々の勇気と友情の物語。 世界が 注目したJリーグのドーピング冤罪事件の真実が、いま明かされる!