“托卵されたウグイス”のショートアニメを作ってみた！ 「僕卵の中にいただけなんでー」論破してくるホトトギスの口調がじわる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ウグイス』というじゅぴ雄のじゅぴっとアニメさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

こんにちはじゅぴおです。 公式なので安心してみてね🐤

投稿者のじゅぴ雄のじゅぴっとアニメさんがウグイスのショートアニメを制作しました。話は卵から孵ったヒナ達を見た親鳥の、「またやりおったなオイー!!」というセリフからはじまります。

どうやら右の大きなヒナはホトトギスだったようです。

ホトトギスはカッコウ科の夏鳥で、ウグイスに托卵（他の鳥の巣に卵を産む）する習性があります。その鳴き声は「テッペンカケタカ」と聞こえるとか。ウグイスは「ホーホケキョ」です。

いつも托卵されるウグイスはお怒りの様子。するとホトトギスのヒナは、

そんなこと僕に言われましてもー

僕卵の中にいただけなんでー

と、どこかで聞いたような語尾を伸ばす口調で返します。

さらに、

今回の件に関しましては

加害者でも被害者でもないと思うんですー

だから僕を責めるのはお門違いですね

と主張するホトトギスのヒナ。

最後は「はい論破」とでも言うように、

はいテッペンカケタカ

で締めるヒナ。

そんなホトトギスのヒナへ「托卵されたやつの気持ちがわかるかお前」と訴える親鳥ですが、

までも自分の産んだ卵と他人の産んだ卵の違いくらい分からないって、

そういう意味ではあなたにも非はありますよね

と、横から実子ウグイスのヒナにまで言われてしまいます。

ただ、卵の違いが分からないことについては親鳥にも言い分が。

なんと両者の卵は色合いがそっくりなのです。どちらも「仮にアーモンドチョコだったとしてもわからんわ」というレベルなのだとか。

「君は家に帰りなさい」と説得を試みるも、ホトトギスのヒナはこれを拒否。

言い争うホトトギスのヒナと親鳥ですが、

ところでこの子

全然孵化しないけど大丈夫？

と、先ほどのウグイスのヒナが疑問を呈しました。

「お前その子になんかしたんか？」と詰め寄る親鳥に、ホトトギスは

あこれアーモンドチョコです

先の親鳥のセリフはこのオチへの伏線だったのですね。

テンポよく進むウグイスとホトトギスのヒナのやり取りが楽しいショートアニメです。ぜひ動画でこの面白さを味わってください。

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