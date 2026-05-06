松山英樹、久常涼が出場 全米プロ前哨戦の組み合わせが発表
＜トゥルーイスト選手権 事前情報◇7日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞「全米プロゴルフ選手権」を翌週に控え、メジャー前哨戦とも言える今大会の組み合わせが発表された。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
シグネチャーイベント（昇格大会）の第6戦となる今大会は、優勝賞金360万ドル（約5億6700万円）に加え、フェデックスカップポイント700ポイントが付与される。昨年は全米プロ開催に伴い、ペンシルベニア州のザ・フィラデルフィア・クリケットCに舞台を移したが、今年は例年通りクエイルホローCに戻る。今年の「マスターズ」で連覇を果たしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が、それ以来の実戦に復帰する。今大会は2010年にツアー初優勝を挙げた地でもあり、通算4勝を挙げている好相性のコースだ。初日は今季3勝をマークするマシュー・フィッツパトリック（イングランド）との組み合わせとなった。日本勢は松山英樹と久常涼が出場する。松山は2017年、同コースで行われた全米プロで優勝争いの末に5位に入っている。初日はマーベリック・マクニーリー（米国）とのペアリング。久常はマックス・ホーマ（米国）との組み合わせとなった。昨年大会覇者のセップ・ストレイカ（オーストリア）はジョーダン・スピース（米国）と同組。前週優勝のキャメロン・ヤングはジャスティン・トーマス（ともに米国）とプレーする。なお、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは出場しない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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