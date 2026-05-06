「アストロズ２−１ドジャース」（５日、ヒューストン）

ドジャース打線がアストロズ先発・ランバートの前に沈黙した。先発の大谷翔平投手を援護できない状況が続いた。

初回に１死からフリーマンが二塁打を放ってチャンスメークしたが、後続が倒れ無得点。大谷が２イニング連続被弾で２点を先行されると、より空気が重くなった。四回に２死満塁の好機を作ったが、ロハスが凡退してスコアボードにはゼロが刻まれた。

ロバーツ監督が厳しい表情を浮かべた中、以降も右打者の内角をえぐるシンカーなど、両サイドを丁寧につく投球でほんろうされてしまったドジャース打線。七回も１死からロハスがスライダーで二ゴロ併殺打に仕留められ、７回までゼロ行進となった。

ランバートは昨季、ヤクルトに在籍し３勝１１敗、防御率４・２６だった右腕。昨年１０月末にアストロズとマイナー契約を結び、４月１７日にメジャー昇格。ここまで３試合に先発し、１勝２敗、防御率３・５２の成績を残していた。

ランバートが降板した直後の八回にタッカーのタイムリーで１点を返したが、反撃はここまで。７回２失点と好投した大谷に２敗目がつき、チームの連勝も２でストップした。