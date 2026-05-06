アーティスト・こっちのけんと（29）が5日放送のTBSラジオ「となりのパパはどうしてる？」（火曜後7・00）にゲスト出演。人気芸人との意外な交流を明かした。

同番組は、ともに2児の父である「アルコ&ピース」の酒井健太と俳優の小池徹平が、子育て談議をするポッドキャスト番組。この日は初の地上波特番として放送された。

けんとが登場すると、小池は「ずっと気になってた」と告白。酒井が常々主張しているという「こっちのけんととマブダチ」説に触れると、けんとは「マブダチ…はちょっと言い過ぎですね」と苦笑いした。

そして「皆さんが生きてて“人生で一番楽しかった日”ってある。僕はその日、酒井さんと一緒にいるんです」といい、「僕が大学生ぐらいの時に」と、とあるエピソードを披露した。

その日、兄で俳優の菅田将暉と酒井、放送作家の3人で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に行く計画があり、そこにけんとと弟で俳優の菅生新樹がついて行く予定だった。

しかし「作家さんが風邪をひいちゃったか何かで来れなくなった」と回想。そのため酒井も来ないだろうと、兄弟3人でUSJを楽しもうとなったところで、パーク入り口にある地球儀前の酒井の写真が送られてきたという。

酒井はその時、ヘッドウエアなどを付けた“フル装備”だったそうで、3兄弟は「来てる！」と興奮。けんとは「そこからうちの3兄弟と酒井さんの4人で、ユニバを1日楽しんだ」と懐かしんだ。

当時の心境について「大学生だったし、芸能人に会うとかあんまりないし、しかもお笑い芸人さんで何でもツッコんでくれる」と大満足だった様子。酒井も「弟2人でボケてたのよ、楽しそうにさ。ホントでしょ？」と自慢げに語ると、小池は「いや、ホントだった！作り話じゃなかったんですね」と感心していた。