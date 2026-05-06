3児の母・中村仁美アナ「とにかく冷蔵庫の具材を乗せて」GW中日の夕食公開「疲れた日に助かるメニュー」「具沢山で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】フリーアナウンサーの中村仁美が、5月5日までに自身のInstagramストーリーズを更新。ゴールデンウィーク中日の夕食を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「楽ちんだけど映える」冷蔵庫の具材乗せたGW中日の夕食
中村アナは「GW中日 疲れたので今夜の夕食は冷やしうどん！」と記し、夕食の写真を投稿。「とにかく冷蔵庫の具材を乗せて…」と細切りのきゅうりや油揚げ、豚しゃぶ肉、わかめ、天かす、ミニトマトなどの具材をたっぷりと盛り付けた冷やしうどんを披露している。
この投稿に、ファンからは「具沢山で美味しそう」「彩り豊かで食欲そそられる」「楽ちんだけど映えるので良いですよね」「栄養満点で疲れも吹き飛びそう」「疲れた日に助かるメニュー」などの声が上がっている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「楽ちんだけど映える」冷蔵庫の具材乗せたGW中日の夕食
◆中村仁美アナ、GW中日の夕食披露
中村アナは「GW中日 疲れたので今夜の夕食は冷やしうどん！」と記し、夕食の写真を投稿。「とにかく冷蔵庫の具材を乗せて…」と細切りのきゅうりや油揚げ、豚しゃぶ肉、わかめ、天かす、ミニトマトなどの具材をたっぷりと盛り付けた冷やしうどんを披露している。
◆中村仁美アナの投稿に「疲れた日に助かるメニュー」の声
この投稿に、ファンからは「具沢山で美味しそう」「彩り豊かで食欲そそられる」「楽ちんだけど映えるので良いですよね」「栄養満点で疲れも吹き飛びそう」「疲れた日に助かるメニュー」などの声が上がっている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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