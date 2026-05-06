新しく加わったママ友の個性が強すぎます。年齢への執着、夫へのマウント…そしてケーキ屋での撮影こだわり。

子どもたちの時間を気にせず『お姉さんて呼んでよ!』なんて言わせるなんて…このママ友、一体何を考えているんでしょう。

若い夫の登場で、何か大事な真実が見えてくるのかも…。

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(ウーマンエキサイト編集部)