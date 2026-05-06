ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ねぇ私いくつに見える？」「オバちゃんじゃなくてお姉さんでしょ？… 「ねぇ私いくつに見える？」「オバちゃんじゃなくてお姉さんでしょ？」ママ友のマウントがヤバすぎる…現れた自慢の若い夫の正体は？ 「ねぇ私いくつに見える？」「オバちゃんじゃなくてお姉さんでしょ？」ママ友のマウントがヤバすぎる…現れた自慢の若い夫の正体は？ 2026年5月6日 11時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 新しく加わったママ友の個性が強すぎます。年齢への執着、夫へのマウント…そしてケーキ屋での撮影こだわり。子どもたちの時間を気にせず『お姉さんて呼んでよ!』なんて言わせるなんて…このママ友、一体何を考えているんでしょう。若い夫の登場で、何か大事な真実が見えてくるのかも…。>>【まんが】11歳歳下旦那を自慢してくるママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】11歳歳下旦那を自慢してくるママ友 「もう勝手にしろ！」連絡してもスルー…理由が分からない夫【夫から脱却できますか？ Vol.85】 「性格悪いから離婚すれば？」義家族の手のひら返しがヤバい【私が義妹と縁を切った理由 Vol.82】