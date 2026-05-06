新日本プロレスは５日、「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＫＡＲＡＴＳＵ −ＩＧＮＩＴＩＯＮ ｔｏ ＤＯＭＩＮＩＯＮ−」（６日、佐賀・唐津市文化体育館）のメインイベントでＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマンがジェイク・リーと組んで鷹木信悟、辻陽太と対戦することを発表した。

この一戦は、５・４福岡大会で鷹木を破り初防衛に成功したニューマンが試合後のリング上で鷹木を救出した辻と鷹木へ「２日後、決着をつけよう。カラム・ニューマン、ジェイク・リーｖｓヨータ・ツジ、シンゴ・タカギ。もし俺たちが勝ったら、オマエら２人は二度とこの王座に挑戦できない。価値あるものにしてやるよ。そしてもしお前らのどちらかが王者からピンフォールを取ったら、『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』（大阪城ホール）でのメイン戦をくれてやる」と通告した。

これを受け辻も「オイ、カラム！めちゃくちゃやり過ぎだろう！お前を止めるのはこの俺の責任だ！ 唐津でお前から必ず獲ってやる！」と迎撃を宣言し鷹木も「オスプレイ、カラム、テメーらのな、ユニットのことなんてどうでもいいんだよ！俺のキャリア懸けて、テメーらＥＭＰＩＲＥ潰してやるからな、この野郎！」と受諾していた。

ニューマンは辻と鷹木を連破し、挑戦権を永久に剥奪するのか。それとも辻と鷹木は実力で挑戦権をゲットするのか。１・４東京ドーム後、最大のビッグマッチになる６・１４大阪城ホールへ重要なカギとなる唐津決戦だ。