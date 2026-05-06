◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打８奪三振、２失点の好投を見せたが、打線は５安打１得点と援護に恵まれず、３勝目はお預けとなった。大谷が７回以上を投げるのは、エンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投となる１安打完封を飾って以来、３年ぶりとなった。

この日は打順からは外れており、今季３度目の投手専念で３勝目を狙う一戦。初回は上々の滑り出しを見せた。先頭アルテューベを９９・５マイル（約１６０キロ）直球で空振り三振に仕留めると、２三振を含む３者凡退で好スタートを切っていた。

２回には先頭のウォーカーに左翼ソロを浴び、先制点を献上した。内角高めの９７・７マイル（約１５７・２キロ）の直球を完璧に捉えられると、球場名物の蒸気機関車の線路まで到達する３９５フィート（約１２０メートル）の特大アーチ。大谷はこれが今季初被弾となった。さらに、１点ビハインドの３回には１死から９番シューメイクに左翼ポール際へのソロを浴び、今季初被弾となった２回から２イニング連続被弾。３回を終えてベンチに戻る際には、首をかしげる一幕があった。

２点ビハインドの４回はクリーンアップを迎え、先頭の３番パレデスを三ゴロ、ソロを打たれたウォーカーは見逃し三振でリベンジを果たすと、５番スミスは二飛で３者凡退に抑えた。５回は２死一、三塁のピンチを招いたが、強打者アルテューベをスライダーで空振り三振を奪うと、マウンド上でほえた。

大谷は前日は「１番・指名打者」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わり、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしに。ロバーツ監督は試合前には二刀流起用の方針だったが、試合の結果を受け、投手専念を明言。この日の試合前、取材に応じた指揮官は「彼の最優先は常にドジャースが勝つこと。登板しない日に打撃を休むことで得られる休養が、短期的にも長期的にも彼自身とチームにとって最善だと理解している。休養日を提案しても全く抵抗はなかった。それはいいこと」と話した。

大谷は今季は４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦で打順から外れ、今回で同２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦に続いて２登板連続、３度目の投手専念。打順では最大のスランプに陥っているが、投手は絶好調だ。３、４月度の月間ＭＶＰを自身初の投手部門で受賞。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、５登板で２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績を残し、開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手になった。