ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「違う…これは私じゃない！」中2の娘のなりすましアカウントが大暴… 「違う…これは私じゃない！」中2の娘のなりすましアカウントが大暴走…娘の彼氏を操る犯人はだれ？ 「違う…これは私じゃない！」中2の娘のなりすましアカウントが大暴走…娘の彼氏を操る犯人はだれ？ 2026年5月6日 11時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ SNSをやらないと言っていたウミから、彼氏ハルへのフォロバ申請。実はウミのなりすましアカウントが勝手に送ったものでした。気付かないハルは、なりすましからのメッセージを鵜呑みにして、行動してしまいます。これがあんな事件に発展するとは…この時の２人は知る由もなかったのです。>>【まんが】娘がSNSなりすましされました(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】娘がSNSなりすましされました 「この人…怖い」大人でも震える威圧の中、娘の“ある表情”に母は気づいてしまう【お宅のお子さんが万引きしました Vol.12】 「もっと苦しんで…」家族にも見放され…住み込み生活へ！それでも離婚を拒む理由【アンティークドールの面の下 Vol.43】