SNSをやらないと言っていたウミから、彼氏ハルへのフォロバ申請。実はウミのなりすましアカウントが勝手に送ったものでした。

気付かないハルは、なりすましからのメッセージを鵜呑みにして、行動してしまいます。

これがあんな事件に発展するとは…この時の２人は知る由もなかったのです。

>>【まんが】娘がSNSなりすましされました

(ウーマンエキサイト編集部)