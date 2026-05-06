「へバーデン結節」でやってはいけないことは何かご存知ですか？医師が解説！

へバーデン結節とは、人さし指から小指の第1関節が腫れたり変形したりしてしまう病気です。原因不明の病気であり、非常に恐ろしい病気といえます。

自分の手に症状が現れたときに慌てることがないよう、具体的な症状や治療方法について把握しておきたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、へバーデン結節の日常生活の注意点を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「へバーデン結節」の初期症状・発症時にやってはいけないことはご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

ヘバーデン結節の注意点と予後

ヘバーデン結節でやってはいけないことは？

この病気においてやってはいけないことは、放置することです。異変を感じた場合はすぐに治療する方が良いでしょう。この病気は、10年ほどの期間をかけて徐々に進行していきます。変形し、他の指にゆっくりと症状が広がっていきます。そして、変形だけでなく、痛みや赤みも同時に発症する場合が多いです。そして、関節が固まると痛みも一緒に引いていきます。炎症を放置すると症状の進行を止められず、悪化も止められないのです。放置期間が長くなるほど骨の変形が進み、元に戻せなくもなります。そのため、痛みを感じたり見た目に少しでも異変を感じたりした場合には、早めに専門の医療機関に相談しましょう。

ヘバーデン結節は完治する病気なのでしょうか？

痛みや炎症が治ることはありますが、第1関節部分のすり減った骨や変形した骨が完全に元に戻ることはありません。治療はあくまでも痛みや炎症を和らげ、手を使いやすくするための対処となります。悪化を防ぐこともできるため見た目の改善にもつながりますが、長く放置して変形した骨が戻ることはありません。しかし、早期の治療によって症状を早く緩和させられることは確かなので、症状が現れた場合は早めの治療をおすすめします。

発症後の日常生活における注意点を教えてください。

この病気を発症した場合、指の関節に負担がかかる作業に注意しましょう。関節に負担がかかるような仕事をする場合は、固定するなどして、できるだけ負担が大きくかからないような対策が必要です。また、進行を悪化させる恐れがある糖分の多い食事を避けて、肥満を進行させないようにしましょう。カロリーの多い食事や糖質の多い食事などは、関節周りに炎症を起こす要因となることが分かっています。摂取量を減らして、肥満の発症や進行を予防しましょう。また、炎症を抑える働きがある脂肪酸を多く含む食材を摂取することで、症状の悪化を防げます。サバやイワシなどが脂肪酸を多く含む食材です。食事・栄養の管理を行って、日常生活においても症状の悪化を防ぐようにしましょう。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

この病気は、40代以降の女性に多く発症する病気です。しかし、幅広い年代で発症するため、誰しも発症の可能性がある恐ろしい病気でもあります。はっきりとした原因は分かっておらず、治療方法は安静と対症療法となります。そのため、症状が現れた場合は、治療とともに悪化を防ぐための普段からの注意も必要不可欠です。正しい治療方法や日常生活での予防方法などを把握して、しっかりと対処していきましょう。早期の治療・予防が症状の悪化を防ぎます。

編集部まとめ



へバーデン結節は、手指に負担がかかることで発症すると考えられている注意が必要な病気です。骨が大きく変形したり炎症が起きたりして、ひどい場合は痛みが伴います。

しかし、早急な治療ができれば、見た目の悪化や炎症を抑えられます。痛みも緩和できるため、辛い症状に悩むことは少なくなるでしょう。

また、発症後は日常生活における予防も大切です。食生活などに気をつけて、症状の悪化を防ぎましょう。

参考文献

「へバーデン結節」｜公益社団法人日本整形外科学会

へバーデン結節｜慢性痛治療の専門医による痛みと身体のQ &A

へバーデン結節とは｜医療法人同信会福岡整形外科病院