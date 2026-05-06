開催：2026.5.6

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 5 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が6日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。

1回裏、4番 サルバドール・ペレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-0 CLE

4回表、5番 リース・ホスキンス 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでガーディアンズ得点 KC 2-3 CLE

4回裏、8番 マイケル・マッシー 8球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 4-3 CLE

6回裏、7番 アイザック・コリンズ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 5-3 CLE

試合は5対3でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのスティーブン・コレックで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで5勝2敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、2勝1敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 10:52:11 更新