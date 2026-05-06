　少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ＳＢＩ証券、楽天証券、ＧＭＯクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。

　現在、東証上場企業のうち1347銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、今期に増収増益を見込み、割安を見分ける基準となるPBR(株価純資産倍率)が1倍未満の銘柄に注目してみた。

　下表は、時価総額30億～100億円未満の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)今期売上高と経常利益が前期比で増加、(3)PBRが0.9倍未満――を条件に投資妙味が高まる27社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PBRは1日現在)

　なお、5日(火)11時00分に時価総額100億円以上を対象とした「10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第1弾〕」も併せてご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　最低投資　　┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐　　　　
コード 銘柄名　　　　 市場　　　金額　 増収率　 今期　 増益率　　今期　　 PBR
<8944> ランビジネス　 東Ｓ　　 23500　　　5.6　 19650　　 515　　1015　　0.30
<5010> 日精蝋　　　　 東Ｓ　　 24300　　　6.7　 21100　　91.2　　1300　　0.75
<3758> アエリア　　　 東Ｓ　　 24800　　　6.2　 17500　　29.4　　 700　　0.59
<3627> テクミラ　　　 東Ｓ　　 29400　　　5.7　 11000　　 223　　 300　　0.59
<3607> クラウディア　 東Ｓ　　 36700　　　5.2　 14300　　 3.4　　 430　　0.72

<3377> バイク王　　　 東Ｓ　　 39700　　　0.3　 38700　　 9.8　　 910　　0.82
<6325> タカキタ　　　 東Ｓ　　 40800　　　6.9　　7000　　 0.5　　 378　　0.56
<7625> Ｇダイニング　 東Ｓ　　 49200　　　2.7　 14032　　45.8　　 962　　0.88
<9835> ジュンテン　　 東Ｓ　　 51000　　　2.2　 44000　　44.2　　 300　　0.33
<1994> 高橋ウォール　 東Ｓ　　 56100　　 12.3　　8242　　44.1　　 268　　0.41

<3974> ＳＣＡＴ　　　 東Ｓ　　 57900　　　1.0　　2630　　 1.5　　 200　　0.89
<2735> ワッツ　　　　 東Ｓ　　 59400　　　2.3　 63000　　 5.0　　1500　　0.59
<9656> グリンランド　 東Ｓ　　 61500　　　8.5　　7000　　 3.4　　 740　　0.60
<7847> グラファイト　 東Ｓ　　 61800　　　6.6　　2890　　43.7　　 309　　0.80
<6778> アルチザ　　　 東Ｓ　　 63900　　 13.1　　3030　　42.9　　 353　　0.85

<6635> 大日光　　　　 東Ｓ　　 64700　　 10.9　 41000　　41.8　　 980　　0.62
<7371> Ｚｅｎｋｅｎ　 東Ｇ　　 67400　　　4.8　　5800　　22.5　　 490　　0.66
<1724> シンクレイヤ　 東Ｓ　　 71800　　　5.8　 11100　　35.3　　 510　　0.52
<3439> 三ツ知　　　　 東Ｓ　　 74100　　　1.2　 12557　　95.4　　 340　　0.33
<7805> プリントＮ　　 東Ｓ　　 74600　　　7.1　　9867　　 9.2　　 617　　0.82

<3035> ＫＴＫ　　　　 東Ｓ　　 76700　　　4.1　 19700　　16.5　　 600　　0.88
<5900> ダイケン　　　 東Ｓ　　 78100　　 12.4　 13000　　91.8　　 585　　0.31
<6858> 小野測器　　　 東Ｓ　　 81200　　 10.1　 15000　　76.7　　1200　　0.52
<7813> プラッツ　　　 東Ｓ　　 83800　　　4.5　　8800　　77.1　　 425　　0.88
<7427> エコーＴＤ　　 東Ｓ　　 86900　　　4.0　110000　　 3.6　　1147　　0.43

<9872> 北恵　　　　　 東Ｓ　　 88000　　　0.5　 59300　　 0.4　　 910　　0.58
<7065> ｕｐｒ　　　　 東Ｓ　　 98500　　　1.6　 15600　　39.5　　1045　　0.80

※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増収率・増益率が％、PBRが倍。
※今期配当が無配・未定の企業は除いた。

株探ニュース