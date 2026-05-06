10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第2弾〕27社 ＜GW特集＞
少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ＳＢＩ証券、楽天証券、ＧＭＯクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。
現在、東証上場企業のうち1347銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、今期に増収増益を見込み、割安を見分ける基準となるPBR(株価純資産倍率)が1倍未満の銘柄に注目してみた。
下表は、時価総額30億～100億円未満の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)今期売上高と経常利益が前期比で増加、(3)PBRが0.9倍未満――を条件に投資妙味が高まる27社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PBRは1日現在)
なお、5日(火)11時00分に時価総額100億円以上を対象とした「10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第1弾〕」も併せてご覧ください。
最低投資 ┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐
コード 銘柄名 市場 金額 増収率 今期 増益率 今期 PBR
<8944> ランビジネス 東Ｓ 23500 5.6 19650 515 1015 0.30
<5010> 日精蝋 東Ｓ 24300 6.7 21100 91.2 1300 0.75
<3758> アエリア 東Ｓ 24800 6.2 17500 29.4 700 0.59
<3627> テクミラ 東Ｓ 29400 5.7 11000 223 300 0.59
<3607> クラウディア 東Ｓ 36700 5.2 14300 3.4 430 0.72
<3377> バイク王 東Ｓ 39700 0.3 38700 9.8 910 0.82
<6325> タカキタ 東Ｓ 40800 6.9 7000 0.5 378 0.56
<7625> Ｇダイニング 東Ｓ 49200 2.7 14032 45.8 962 0.88
<9835> ジュンテン 東Ｓ 51000 2.2 44000 44.2 300 0.33
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ 56100 12.3 8242 44.1 268 0.41
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ 57900 1.0 2630 1.5 200 0.89
<2735> ワッツ 東Ｓ 59400 2.3 63000 5.0 1500 0.59
<9656> グリンランド 東Ｓ 61500 8.5 7000 3.4 740 0.60
<7847> グラファイト 東Ｓ 61800 6.6 2890 43.7 309 0.80
<6778> アルチザ 東Ｓ 63900 13.1 3030 42.9 353 0.85
<6635> 大日光 東Ｓ 64700 10.9 41000 41.8 980 0.62
<7371> Ｚｅｎｋｅｎ 東Ｇ 67400 4.8 5800 22.5 490 0.66
<1724> シンクレイヤ 東Ｓ 71800 5.8 11100 35.3 510 0.52
<3439> 三ツ知 東Ｓ 74100 1.2 12557 95.4 340 0.33
<7805> プリントＮ 東Ｓ 74600 7.1 9867 9.2 617 0.82
<3035> ＫＴＫ 東Ｓ 76700 4.1 19700 16.5 600 0.88
<5900> ダイケン 東Ｓ 78100 12.4 13000 91.8 585 0.31
<6858> 小野測器 東Ｓ 81200 10.1 15000 76.7 1200 0.52
<7813> プラッツ 東Ｓ 83800 4.5 8800 77.1 425 0.88
<7427> エコーＴＤ 東Ｓ 86900 4.0 110000 3.6 1147 0.43
<9872> 北恵 東Ｓ 88000 0.5 59300 0.4 910 0.58
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ 98500 1.6 15600 39.5 1045 0.80
※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増収率・増益率が％、PBRが倍。
※今期配当が無配・未定の企業は除いた。
株探ニュース
現在、東証上場企業のうち1347銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、今期に増収増益を見込み、割安を見分ける基準となるPBR(株価純資産倍率)が1倍未満の銘柄に注目してみた。
下表は、時価総額30億～100億円未満の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)今期売上高と経常利益が前期比で増加、(3)PBRが0.9倍未満――を条件に投資妙味が高まる27社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PBRは1日現在)
なお、5日(火)11時00分に時価総額100億円以上を対象とした「10万円以下で買える、増収増益＆低PBR〔第1弾〕」も併せてご覧ください。
最低投資 ┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐
コード 銘柄名 市場 金額 増収率 今期 増益率 今期 PBR
<8944> ランビジネス 東Ｓ 23500 5.6 19650 515 1015 0.30
<5010> 日精蝋 東Ｓ 24300 6.7 21100 91.2 1300 0.75
<3758> アエリア 東Ｓ 24800 6.2 17500 29.4 700 0.59
<3627> テクミラ 東Ｓ 29400 5.7 11000 223 300 0.59
<3607> クラウディア 東Ｓ 36700 5.2 14300 3.4 430 0.72
<3377> バイク王 東Ｓ 39700 0.3 38700 9.8 910 0.82
<6325> タカキタ 東Ｓ 40800 6.9 7000 0.5 378 0.56
<7625> Ｇダイニング 東Ｓ 49200 2.7 14032 45.8 962 0.88
<9835> ジュンテン 東Ｓ 51000 2.2 44000 44.2 300 0.33
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ 56100 12.3 8242 44.1 268 0.41
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ 57900 1.0 2630 1.5 200 0.89
<2735> ワッツ 東Ｓ 59400 2.3 63000 5.0 1500 0.59
<9656> グリンランド 東Ｓ 61500 8.5 7000 3.4 740 0.60
<7847> グラファイト 東Ｓ 61800 6.6 2890 43.7 309 0.80
<6778> アルチザ 東Ｓ 63900 13.1 3030 42.9 353 0.85
<6635> 大日光 東Ｓ 64700 10.9 41000 41.8 980 0.62
<7371> Ｚｅｎｋｅｎ 東Ｇ 67400 4.8 5800 22.5 490 0.66
<1724> シンクレイヤ 東Ｓ 71800 5.8 11100 35.3 510 0.52
<3439> 三ツ知 東Ｓ 74100 1.2 12557 95.4 340 0.33
<7805> プリントＮ 東Ｓ 74600 7.1 9867 9.2 617 0.82
<3035> ＫＴＫ 東Ｓ 76700 4.1 19700 16.5 600 0.88
<5900> ダイケン 東Ｓ 78100 12.4 13000 91.8 585 0.31
<6858> 小野測器 東Ｓ 81200 10.1 15000 76.7 1200 0.52
<7813> プラッツ 東Ｓ 83800 4.5 8800 77.1 425 0.88
<7427> エコーＴＤ 東Ｓ 86900 4.0 110000 3.6 1147 0.43
<9872> 北恵 東Ｓ 88000 0.5 59300 0.4 910 0.58
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ 98500 1.6 15600 39.5 1045 0.80
※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増収率・増益率が％、PBRが倍。
※今期配当が無配・未定の企業は除いた。
株探ニュース