猫のケアにシャンプータオルが役立つ理由3選

水が苦手という猫は多いですよね。シャンプーできない猫のケアにおすすめなのがシャンプータオルです。シャンプータオルが役に立つ理由は何でしょうか？

1.被毛の汚れが取れる

室内で飼われている猫も、意外と汚れがつくものです。部屋の中にいてもホコリはつきます。

外には出なくても、玄関やベランダでゴロゴロする猫もいますね。そんなとき、被毛についた汚れを取り除いてくれるのがシャンプータオルです。

2.抜け毛が取れる

猫の抜け毛対策には飼い主さんがブラッシングしてあげることが欠かせません。特に長毛種の猫や換毛期には、こまめなブラッシングが必要です。

シャンプータオルを使うと、抜け毛も取り除くことができます。ブラッシングと合わせてシャンプータオルで拭いてあげると、残った毛を取り除けるのでおすすめです。抜け毛が残っていると、猫がグルーミングの際に飲み込んでしまい、お腹に毛玉がたまる原因になります。

3.保湿効果がある

シャンプータオルには保湿成分が含まれているものも多いので、拭くだけで毛艶が良くなります。ブラッシング後の静電気対策にもなりますよ。

シャンプータオルを使うときのポイント

突然シャンプータオルで体を拭かれると、猫がびっくりして拭かれるのを嫌いになってしまうかも知れません。そうなると、シャンプータオルを手に持っただけで逃げ出してしまうかも…。

そうならないためにも、まずはゆっくり慣らしましょう。拭く前には、優しく撫でてあげるなど、リラックスしてもらうことです。シャンプータオルを使うときも、撫でながら優しく拭いていきます。お腹やしっぽはいきなり拭くのではなく、背中から始めて慣れてきたら拭くようにしましょう。どうしても嫌がる場合は無理をしないで下さいね。

また、香りがついているものは、猫によっては苦手でストレスになることもあります。猫が嫌がるものは使わないようにしましょう。

シャンプータオルを使う頻度としては、汚れやにおいが気になるときだけです。定期的にお手入れする場合も週に1回程度が望ましいです。

シャンプータオルの選び方

夏場は、水分が多く含まれているシャンプータオルがおすすめです。体温を下げる効果が期待でき、熱中症の予防にもなります。

各メーカーから様々なシャンプータオルが販売されていますが、安全性を考えるなら化学成分の少ないものを選びましょう。特に合成界面活性剤やプロピレングリコール、パラベン、アルコール不使用のもの、無香料のものが安心です。

そして必ず猫用のものを使用するようにしてください。

まとめ

シャンプータオルは、使い捨てで気軽に拭けるので、とても便利です。お風呂嫌いの猫でも拭くだけなら簡単にきれいにできますね。

それでも猫にとっては嫌なことに違いありません。無理をせず、シャンプータオルを使う頻度や拭き方にも気をつけましょう。猫に安全なものを選び、適切に使用して下さいね。

(獣医師監修：加藤桂子)