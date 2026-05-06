【西武】ドラ４・堀越啓太が１軍合流「こどもたちに夢や希望を与えられたら」　幼少期は西武のファンクラブ会員

◆パ・リーグ 西武―ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）

西武のドラフト４位・堀越啓太投手＝東北福祉大＝が６日、１軍の試合前練習に合流した。

花咲徳栄から東北福祉大を経て２５年ドラフト４位で西武に入団した右腕。非公式ながら直球の最速は１６４キロを誇る。埼玉・飯能市出身で小学３年から中学の途中までは西武のファンクラブにも入っていたという大の西武ファン。「本当に感慨深い。スタンドで見る景色とマウンドで投げる景色が全然違ったので、また次のこどもたちに夢や希望を与えられたら、それが恩返しになるのかな」と目を輝かせる。

ドラ１・小島（明大）、ドラ２・岩城（中大）は既に１軍で主力として活躍中。ドラ３・秋山（中京大）も現在はファーム調整中だが既に１軍デビューを果たしており、待望の１軍昇格となり、「（同期の活躍は）刺激になっていたし、自分も早く行かなくちゃという気持ちになっていた。早い時期に来られたので、チャンスをものにしようと思う。自分の仕事を全うできれば」と意気込んだ。

今春は上半身のコンディション不良により２、３軍の高知・春野キャンプスタートで、４月２６日の２軍・ＤｅＮＡ戦（ベルーナＤ）で公式戦デビューを果たしていた。