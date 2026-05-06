◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月６日、栗東トレセン

カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は新コンビを組む西村淳也騎手が手綱を執り坂路を５８秒９―１４秒１。１週前の土曜（２日）に坂路５１秒８―１２秒５と、実質的な最終追い切りを行い、当週は軽めだったが気合乗りも上々で力強く駆けた。「すごくいい馬だなと思っていました。調教では少し幼いところを見せましたが、競馬では見せないので、問題ないと思います」と鞍上は初コンタクトを振り返った。

昨年の朝日杯ＦＳを制し、最優秀２歳牡馬に選ばれたが、今年初戦の皐月賞は１３着に大敗。「非常にいい状態で、（レースでも）いいポジションを取れましたが、結果からいけば距離かな」と敗因を分析した吉岡調教師。「中２週で再度の輸送。厳しい条件だと思いますが、うまく調整できましたし、いい状態で出走出来ると思います」と仕上がりには胸を張った。

鞍上も「２歳チャンピオンですし雰囲気もある。勝てるレースを枠番などが決まってから考えたい」と力を込めた。得意のマイル戦で巻き返しは必至だ。