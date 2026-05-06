お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太朗とリリーが６日、ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

２人は後番組の「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演。番組では「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，×ラヴィット！ＧＷコラボ」と題し、屋外から中継したお天気コーナーに登場した。

その後、「ラヴィット！」のこの日の予告を伝え、盛山が「あとＶＩＶＡＮＴのシーズン２流します」と７月にスタートする同局系連続ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・午後９時）を巡る発言を行うとリリーが「マジで？絶対に流しません。ウソつけ」などと突っ込んだが盛山は「流します！安住さん」と呼び掛けた。

これを受け総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「流さない。ウソはだめよ」と穏やかな口調で注意すると、盛山とリリーは笑った。

その後、「ラヴィット！」とのリレータイムでＭＣの川島明が同じ所属事務所の後輩でもある盛山の発言に「弊社の見取り図がご迷惑をおかけしまして」と頭を下げ神妙な表情で謝罪した。

これに安住アナは「なんで朝から仰々しいあいさつばっかり。ＶＩＶＡＮＴ２は流れませんよ！」と笑顔で突っ込むとスタジオは和やかな笑いに包まれていた。