元NHKのフリーアナウンサー佐藤あゆみが6日までに、自身のXを更新。番組でまさかの対応をした同期の元同僚アナを絶賛した。

佐藤は、NHK佐々木芳史アナウンサーの番組発言を伝える記事を引用。佐々木アナは、5日の「ニュース645」（午後6時45分、関東ローカル）で、「さて、次は全国の気象情報ですが、やや時間が余りました」と状況を説明。真顔のまま「今ここで、うまいことを言おうかと思ったのですが、特に思い浮かばず申し訳ございません」と頭を下げ、気象情報への時間をつないだ。NHKらしからぬ“異例”の対応に対し、Xでは驚きの称賛の声が上がっていた。

佐藤は佐々木アナに対し「もうさぁ、大好きすぎる」と笑顔の絵文字3文字を添えて大絶賛。「我が同期、最高かよ！！」と続けた。

さらに「ピンチのタイミングで声をかけてくれて、メモ書きのようにサラッと励ましの言葉を残してくれる、本当に良いところいっぱいあるんす」と、佐々木アナの素顔も明かした。

佐々木アナは秋田出身で、2016年にNHK入局。「新・BS日本のうた」などを担当している。公式サイトのプロフィルには、「趣味、特技」の欄に「エアネットショッピング（買い物カゴの中に入れて、最後に削除する）」と記載したり、心身リフレッシュ術を「好きな音楽を聞きながらスキップ」、さらに、わたしがちょっぴり自慢したいこと、との質問に「自慢しません」と回答するなど、独特のキャラを発揮している。

佐藤は静岡県出身で、2016年にNHK入局。「偉人の年収How much？」「タカアンドトシのお時間いただきます」などを担当し、昨年退局した。

2人の同期には川崎理加、浅野里香の両アナウンサー、昨年退局しフリーとなった中川安奈らがいる。